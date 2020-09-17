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Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, Работа

Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев (дополнено)

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 7 322 Коментарів: 32

 К людям вышел гендиректор Роман Черняк
Фото: Артем Коваленко

21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев.


8.10 К людям вышел гендиректор Роман Черняк. Он пытается пояснить, что государство и местные власти не покупают КрАЗы. Вместо этого покупают МАЗы.


Люди кричат: «Ганьба! Зарплату!»



 


8.15 Порядок на митинге обеспечивает Нацгвардия. Из политических деятелей присутствует Оксана Пиддубная и Иван Балацкий.


Микрофона нет, директор не может докричаться.


8.20 Кричит ещё один политический деятель - Олег Савченко.


Руководство завода требует убрать провокатора. Тот кричит ещё сильнее, что Музыка (заместитель директора ПрАТ

«АтоКрАЗ» - ред.) идёт в депутаты.


8.34 Заместитель руководителя областной организации Правого сектора принес на митинг микрофон в колонку и пиарит Правый сектор.


- Самі позорні борги - це картярський борг і борг по зарплаті, - говорит он.


 

На переднем плане -  активист Олег Савченко. На прошлых выборах он использовал символику партии «Голос» и оттянул таким образом голоса у реальных кандидатов. Выиграл от этого кандидат Шаповалов. За ним - в зеленом Иван Балацкий, член городской организации ЕС. Он пришел продвигать лозунг о том, что Жеваго купил ЕС. Напомним, Балацкий принимал участие в пресс-конференции депутатов от ЕС в горсовете (хотя он не депутат), когда фракция заявила о самороспуске из-за якобы «рейдерского захвата» ЕС.

В команде Шаповалова-Малецкого переполох – говорят о рейдерском захвате ЕС, пишут письмо Порошенко

Оба - не работники АвтоКрАЗа. И оба явно пытаются подмешать к экономическим требованиям рабочих предприятия выборы и политику

8.38 Выступает работница, говорит, что не может рассчитаться и получить 30 тыс грн расчетных. Предлагает идти перекрывать Киевскую трассу.


- Нам Правый сектор не интересен, когда будут деньги? - спрашивает рабочий у Черняка.


8.43 Черняк предлагает писать совместное обращение администрации и рабочих к Президенту, правительству, ВР, чтобы КрАЗу дали работу.


Люди грозят бессрочной забастовкой.


Рабочие КрАЗа перекрыли киевскую трассу

21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев. Рабочие перекрыли киевскую трассу. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020
 


9.15 Перекрыли трассу, ходят по переходу.


Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020

Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев

Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020


Дополнено

9.30. Начальник батальона патрульной полиции Александр Борзенко, комментируя ситуацию с митингом и перекрытием трассы. заявил, что нарушений общественного порядка (по состоянию на 9.30) не зафиксировано. 


- Наразі дуже конфліктна ситуація. Правил дорожнього руху люди не порушують - вони йдуть по пішохідному переходу. Може бути (кваліфіковано - ред.) як блокувуання трас міжнародног значепння. Але це встановлять слідчі. Вони на місці, будуть кваліфікувати дану подію, спілкуватимуться з громадянами. Лозуги ми бачимо. але все встановлюватимуть слідчі. Патрульні будуть забезпечувати громадський порядок. Поки що порушень не зафіксовано, - сказал Александр Борзенко.


9.37. ТЪ пообщался с водителем зерновоза Станиславом, который застрял из-за пикета трассы. 


- Те, що ми стоїмо, це погано. А те, що люди бастують - добре У мене сусід - рік до пенсії йому - все життя трудився на автозаводі. Зараз ні зарплати немає, нічого. Куди йому йти? - каже Станіслав. 



Около 11.00 митинг стал рассасываться. Как сообщила нам работица КрАЗа, люди пытаются держать трассу ерекрытой,Ж но смысла нет - авто идут в объезд. 


- Не те трассы мы перекрыли. И к нам никто так и не приехал и ничего  не пообещал. И Малецкий не приехал. Выходит, всем мы

«по боку», - возмущается работница. 

Итоги коротко

Впечатления от митинга двоякие. С одной стороны, повод железный: люди вышли требовать гарантированного Конституцией и законами Украины права на оплату труда. Деньги не могут получить даже те, кто уже уволился с предприятия. Многими людьми, действительно, движет отчаяние и решимость действовать. 


Например, одна женщина пришла с портретом умершего сына. 


- Долг с января месяца. Я его мама, пенсионерка. Здесь вот и его жена. Тоже на КрАЗе работает. У сына осталась дочка, 6 лет. Чем я помогу? У меня 2200 пенсия. А ребенок маленький - ей не объяснишь, что денег нет! - рассказала мама Виталия Мельничука, бывшего работника автозавода. 


Мама заводчанина и жена Наталия пообщались с руководителем профсоюза завода Зоей Шишкиной. Она обещала помочь... Однако, даже приблизительной даты выплаты зарплаты для всех работников (не только тех, у кого особые жизненные обстоятельства) руководство не назвало. 


С другой стороны (на это обращала внимание администрация КрАЗа) - митинг заводчан используют политики в своих интересах перед  местными выборами. 


И этому тоже есть подтверждение: мы уже назвали активистов, которые пришли продвигать лозунг о «покупке» местной организации ЕС. 

 


Комментарий Романа Черняка, гендиректора ЧАО «АвтоКрАЗ», по поводу ситуации с забастовкой читайте позже. 

13
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: митинг КрАЗ зарплата
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 32

1 422
inattentive:
Сьогодні, 09:26

Ну почему, чуть что, дальнобои страдают ? 


12 10
887
shoni1970:
Сьогодні, 09:30

Письмо президенту? Так хуже ж не стало, долг только за 8 месяцев, это же не 5 лет, как при барыге.


26 7
4 154
почемучка:
Сьогодні, 09:31

Цитата: inattentive

Ну почему, чуть что, дальнобои страдают ? 

Дальнобой може через пантонніки - півзавод - колісний - 40рДАІ, і на Київську. Чи там є обмеження?

 


7 5
3 433
Daniel Mroz:
Сьогодні, 09:48

Є стаття 175 КК "Невиплата заробітної плати", чому Черняк і Ко ще й досі на волі? Це все що треба знати про "реформовану" поліцію та прокуратуру. Закрили б на 2 місяці директора в СІЗО, то з своїх би рахунків познімав і розрахувався б з людьми, аби в тюрмі не сидіти. А так довго ще вони будуть чекати свої гроші з нашими "правоохоронцями" та "гарантом". 


39 0
4 823
КАПУША:
Сьогодні, 09:49

Кумедні. Скільки шахтарі під землею сидять та бастують? Їм щось виплатили? А тут думають, що напишуть "чєлобітную" і все одразу вирішиться. Не забудьте ще на коліна перед презЕдентом стати! Він же ж вже забезпечив завод держзамовленнями


33 5
1 529
Marshall:
Сьогодні, 09:58

никогда не понимал логики таких "перекрытий"... почему страдают все кроме виновников? перекройте мэрию, гок Жеваговский... 


36 7
4 154
почемучка:
Сьогодні, 09:59

Цитата: Daniel Mroz
Є стаття 175 КК "Невиплата заробітної плати"
тому що все можна вирішити в юредичній плошщині а для цього потрібний адвокат якому треба платити за послуги. Але навіщо він потрібний якщо можна на їхню думку ийти і перекрити трасу?


5 13
31
power:
Сьогодні, 10:23

Езжайте в Горишние Плавни перекрывайте ГОК, Вам сразу зп выплатят почему обычные люди нашего города должны страдать из-за "супер успешных" управленцев автозавода КРАЗ. 


22 9
356
Кавоман:
Сьогодні, 10:28

1. КрАЗ устані банкрутства. Жоден тендер на бюджетні кошти вони не виграють. Чому не можеуть виграти комерційні? Мабуть питання риторичне.

2. КрАЗ судиться з Ощадбанком за борги, які не віддає. Для чого? Поки не зміниться власник - діла не буде.


21 0
153
Шамиль:
Сьогодні, 10:31

Вагонный сокращает людей

Стальзавод сокращает людей

Краз не выплачивает З/П

В Центр занятости очередь из безработных, которые не могут стать на учет по записи на 2 недели вперед.

И это только в Кременчуге!!!

НУ ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ ?!!!


38 12
4 154
почемучка:
Сьогодні, 10:40

Цитата: Шамиль
НУ ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ ?!!!

Дай вгадаю!

При Порошенку Колісний процвітав, Кредмаш - Вагонний - Ливарний - КрАЗ - Нафтопереробний та інші набирали людей?


17 15
2 220
evil:
Сьогодні, 10:41

Цитата: Шамиль
НУ ПРИЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ ?!!!

joy joy joy

Действительно. На вертолете он сюда не прилетал. Голосом простуженной крысы обещаний не раздавал.

Всенародная любовь и поддержка. Не мог же квартальный клоун обмануть избирателей.

Нужно писать письмо Шоколадному барыге. Это, наверное, его проделки. 

Письмо, если шО, можно передать через канцелярию местного Roshen...

 


29 16
887
shoni1970:
Сьогодні, 10:52

Цитата: power

Езжайте в Горишние Плавни перекрывайте ГОК, Вам сразу зп выплатят почему обычные люди нашего города должны страдать из-за "супер успешных" управленцев автозавода КРАЗ. 

Ну, там можно от горняков "отгребти". Во-первых - их намного больше, и зарплату получают хорошую и вовремя.


16 0
123
DioGen:
Сьогодні, 11:03

Детский сад, и не стыдно же этому Черняку такие детские отмазки делать? Хотя кого я спрашиваю. Люди на работу ходили, машины собирали (да мало, но собирали) значит кто-то эти машины купил... а на зарплату денег у них значит нету. А куда ж они делись?


29 0
159
Lisbon:
Сьогодні, 11:16

Странный народ. В 2019 году 3(три) раза голосовали за свое нынешнее положение - 2(два) раза на президентских и 1(один) раз на парламетских. Ведь хуже не стало. И зачем людям зарплата когда в стране такой замечательный молодой президент и новые лица в парламенте. Можно видосики посмотреть - порадоваться. И скоро местные выборы - думаю процентов 80 кременчужан по доброй старой традиции проголосует за президентскую партию. Хуже не будет. (с)


24 11
1 362
shtai:
Сьогодні, 11:34

Цитата: Lisbon

Странный народ. В 2019 году 3(три) раза голосовали за свое нынешнее положение - 2(два) раза на президентских и 1(один) раз на парламетских. Ведь хуже не стало. И зачем людям зарплата когда в стране такой замечательный молодой президент и новые лица в парламенте. Можно видосики посмотреть - порадоваться. И скоро местные выборы - думаю процентов 80 кременчужан по доброй старой традиции проголосует за президентскую партию. Хуже не будет. (с)

А в 2014 сделали верный выбор? Ведь тогда и началась борьба Порошенка с Коломойским и Живаго. Других олигархов он не тронул.


10 16
3 262
AleksandrN:
Сьогодні, 11:37

А у кого тебуют? У президента или кабмина? ... может не в курсе, что завод уже давно не государственный. Со стороны так у них главный тебователь сам Жеваго и есть.


14 2
948
Angel737:
Сьогодні, 11:39

Мдааа, не завидую этим людям, там ведь 95 - 99 %, кому за 50 лет и уже никуда не перейти на другую работу,

исключение дворником или сторожем, уборщицей.

Ужас.


19 1
159
Lisbon:
Сьогодні, 11:41

Цитата: shtai
Цитата: Lisbon

Странный народ. В 2019 году 3(три) раза голосовали за свое нынешнее положение - 2(два) раза на президентских и 1(один) раз на парламетских. Ведь хуже не стало. И зачем людям зарплата когда в стране такой замечательный молодой президент и новые лица в парламенте. Можно видосики посмотреть - порадоваться. И скоро местные выборы - думаю процентов 80 кременчужан по доброй старой традиции проголосует за президентскую партию. Хуже не будет. (с)

А в 2014 сделали верный выбор? Ведь тогда и началась борьба Порошенка с Коломойским и Живаго. Других олигархов он не тронул.

С 2014 по 2019 работники КрАЗа часто бастовали и трассы перекрывали?


14 4
1 362
shtai:
Сьогодні, 11:45

Цитата: Lisbon
Цитата: shtai
Цитата: Lisbon

Странный народ. В 2019 году 3(три) раза голосовали за свое нынешнее положение - 2(два) раза на президентских и 1(один) раз на парламетских. Ведь хуже не стало. И зачем людям зарплата когда в стране такой замечательный молодой президент и новые лица в парламенте. Можно видосики посмотреть - порадоваться. И скоро местные выборы - думаю процентов 80 кременчужан по доброй старой традиции проголосует за президентскую партию. Хуже не будет. (с)

А в 2014 сделали верный выбор? Ведь тогда и началась борьба Порошенка с Коломойским и Живаго. Других олигархов он не тронул.

С 2014 по 2019 работники КрАЗа часто бастовали и трассы перекрывали?

А Вы в курсе когда суд наложил арест счетов, чем перекрыл возможность участия в гос тендерах?


2 2
2 220
evil:
Сьогодні, 11:48

Цитата: AleksandrN

А у кого тебуют? У президента или кабмина? ... может не в курсе, что завод уже давно не государственный. Со стороны так у них главный тебователь сам Жеваго и есть.

В моем упрощенном обывательском понимании должно быть так:

1. На акцию работников должны отреагировать власть и прокуратура.

2. Прокуратура должна возбудить уголовное дело по задолженности.

3. По факту возбуждения уголовного дела должны быть арестованы счета владельцев предприятия.

4. По решению суда из арестованных счетов должны быть выплачена вся задолженность.

5. На владельцев предприятия должны быть наложены штрафные санкции.

Все.

Но мы и до этого жили в неправовом государстве. А при зеленом болоте стало еще хуже.

 


21 1
3 262
AleksandrN:
Сьогодні, 12:01

Цитата: evil
Цитата: AleksandrN

А у кого тебуют? У президента или кабмина? ... может не в курсе, что завод уже давно не государственный. Со стороны так у них главный тебователь сам Жеваго и есть.

В моем упрощенном обывательском понимании должно быть так:

1. На акцию работников должны отреагировать власть и прокуратура.

2. Прокуратура должна возбудить уголовное дело по задолженности.

3. По факту возбуждения уголовного дела должны быть арестованы счета владельцев предприятия.

4. По решению сюда из арестованных счетов должны быть выплачена вся задолженность.

5. На владельцев предприятия должны быть наложены штрафные санкции.

Все.

Но мы и до этого жили в неправовом государстве. А при зеленом болоте стало еще хуже.

 

Если бы мы жили в правовом государстве то... 

1. работники подают в суд на владельца - суд взыскивает деньги с владельца

2. работники перекрывают трасу - суд взыскивает с работников пока те на общественных работах

не говоря уже о профсоюзах... 


9 0
356
Кавоман:
Сьогодні, 12:07

Цитата: shtai

А в 2014 сделали верный выбор? Ведь тогда и началась борьба Порошенка с Коломойским и Живаго. Других олигархов он не тронул.

 

Ща заплачу, бідні беня та костік. 

 

А те що всіх олігархів рівномірно відсунули від корита (ПДВ, держкорпорації, ринок газу, електроенергії, вугілля, ПРОЗОРРО і т.д), а вони у відповідь 5 років в режимі 24/7 по всіх своїх тв-аналах (90-95%) та інших ЗМІ, за допомогою жодним чином ні разу не продажних типу "журналістів, атикорупціонерів, активістів" і прочого шлаку, "мочили" попередню владу і особливо особисто Порошенко, то ви звичайно не помітили. 

Але ж з ранку 22 квітня 2019 року у нас раптом стало все так чудово, що навіть собаче лайно пахне мандаринами. Насолоджуйтеся!


12 3
44
FanFootball:
Сьогодні, 12:09

Раочий труд - это тот же товар. Продал товар  - получи деньги. А получается что тебя обокрали. За это не штрафовать надо, за это САЖАТЬ НАДО.


10 0
359
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:13

Просто статистика производства авто на КрАЗе

 

 

Производство автомобилей по годам, штук.

В 1986—2001 годах:

         1986    1988   1990   1991  1992    1993   1994   1996  1999  2000 2001
штук:30655  29789  27677 25094 23383 22218 11124  1919  827  1428  2012


В 2002—2018 годах:

          2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019(план)
штук: 1300  897  2244  2641 3485  4206  3634  280 1002 1071  899  891  1386 1401  800  629   540  1200

 


4 0
970
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:37

черняк пытается пояснить, что государство и местные власти не покупают КрАЗы.

ахахах черняк в совке застрял!? Отэто дирехтор, отэто современный менеджер). Он всеръез считает, что государство ОБЯЗАНО покупать этот метелоллом?? черняк в курсе что совок развалился 30 лет назад? 
Сегодня во свем мире частные предприятия стремятся выпускать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям, и по конкурентной цене.
История же с КрАЗом печальная.. собственник - жеваго, никогда не был заинтересован в развотии завода и его будущем. Он выжал с него все соки в прошлые годы, ничего не инвестировал и логично, что завод начал медленно но уверенно загибаться. Сейчас стадия банкротства, дальше порежут на металл и усё. 

В данной ситуации прокуратура ОБЯЗАНА открыть уголовное дело в отношении черняка и др.высших должностных лиц за невыплату зп.

Заводчанам респект за решительность , хоть и с опозданием.
Водителям ума для понимания того, что перекрытие дорог это единственный способ привлечь внимание власти к проблеме.


9 2
136
mullet:
Сьогодні, 12:38

Цитата: Fedyaev_D

Просто статистика производства авто на КрАЗе

 

 

Производство автомобилей по годам, штук.

В 1986—2001 годах:

         1986    1988   1990   1991  1992    1993   1994   1996  1999  2000 2001
штук:30655  29789  27677 25094 23383 22218 11124  1919  827  1428  2012


В 2002—2018 годах:

          2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019(план)
штук: 1300  897  2244  2641 3485  4206  3634  280 1002 1071  899  891  1386 1401  800  629   540  1200

 

Если никто не покупает Кразы, то может пора начать выпускать что-то, на что есть спрос? Например, качественный продукт? Крепкие хозяйственники привыкли торговать металлоломом по договорнякам, а как договорняки кончились - у них и идеи кончились.


7 1
970
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 12:39

Цитата: стабільний пкращувач
черняк пытается пояснить, что государство и местные власти не покупают КрАЗы.

 

ахахах черняк в совке застрял!? Отэто дирехтор, отэто современный менеджер). Он всеръез считает, что государство ОБЯЗАНО покупать этот метелоллом?? черняк в курсе что совок развалился 30 лет назад? 
Сегодня во свем мире частные предприятия стремятся выпускать качественную продукцию, отвечающую современным требованиям, и по конкурентной цене. Только так можно работать и развиваться.
История же с КрАЗом печальная.. собственник - жеваго, никогда не был заинтересован в развотии завода и его будущем. Он выжал с него все соки в прошлые годы, ничего не инвестировал и логично, что завод начал медленно но уверенно загибаться. Сейчас стадия банкротства, дальше порежут на металл и усё. 

В данной ситуации прокуратура ОБЯЗАНА открыть уголовное дело в отношении черняка и др.высших должностных лиц за невыплату зп.

Заводчанам респект за решительность , хоть и с опозданием.
Водителям ума для понимания того, что перекрытие дорог это единственный способ привлечь внимание власти к проблеме.

 


2 0
2 220
evil:
Сьогодні, 12:53

Цитата: Fedyaev_D
Просто статистика производства авто на КрАЗе

Вы ездили хоть раз в кабине КрАЗ 65101? Как оно? Комфортно? 

После 1995 года появилась возможность ездить на комфортных автомобилях, а не на том, на что тебе запланировала кпсс. Это называется конкуренция и модернизация модельного ряда и оборудования. Спад прогнозируемый. КрАЗ технически и ментально застрял в 90-х. Тут без претензий к рядовым работникам, развитие и перспектива - это ответственность владельцев и высшего менеджмента.

Второй момент: Вы видели состояние "новых" автомобилей на платформе КрАЗ которые закуплены для коммунального хозяйства Кременчуга? Выгоревшее ЛКП и полугнилая кабина. Я сомневаюсь, что там по ходовой и двигателю все в ажуре. Может кто знает дополнит. Как налогоплательщику мне не понятно, почему городская власть или государство обязана закупать у частного предприятия то, что в современных реалиях можно приобрести гораздо более высокого качества. Даже ради "поддержки национального производителя"...

 


7 0
444
БРАТ:
Сьогодні, 13:01

Цитата: почемучка
Цитата: inattentive

Ну почему, чуть что, дальнобои страдают ? 

Дальнобой може через пантонніки - півзавод - колісний - 40рДАІ, і на Київську. Чи там є обмеження?

 

усі фури їдуть через Німецьку трасу, а потім через Реївську дамбу на міст...

п.с. а до чого тут влада Держави та міста,щ оне купують той хлам під назвою Краз... зробіть конкурентну автівку, зробіть нормаьну ціну- тоді і будуть продажі... 
от тільки людей жалко- бо керівництво усі шроші ложить в карман, замість того щоб ці гроші вкласти в розвиток технологій!


3 0
1 362
shtai:
Сьогодні, 13:07

Цитата: Кавоман
Цитата: shtai

А в 2014 сделали верный выбор? Ведь тогда и началась борьба Порошенка с Коломойским и Живаго. Других олигархов он не тронул.

 

Ща заплачу, бідні беня та костік. 

 

А те що всіх олігархів рівномірно відсунули від корита (ПДВ, держкорпорації, ринок газу, електроенергії, вугілля, ПРОЗОРРО і т.д), а вони у відповідь 5 років в режимі 24/7 по всіх своїх тв-аналах (90-95%) та інших ЗМІ, за допомогою жодним чином ні разу не продажних типу "журналістів, атикорупціонерів, активістів" і прочого шлаку, "мочили" попередню владу і особливо особисто Порошенко, то ви звичайно не помітили. 

Але ж з ранку 22 квітня 2019 року у нас раптом стало все так чудово, що навіть собаче лайно пахне мандаринами. Насолоджуйтеся!

Кого еще отодвинули кроме этих двух олигархов? Может Ахметова или Фирташа? А может у Тигипка отобрали ТАС корпорацию за призыв к оккупации страны? Своих регионалов он не тронул.

 

А про "мочилово" в СМИ и разговаривать не стоит. Каждый канал своего олигарха хвалит. Нечего смотреть политические программы в нашей стране.


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Fedyaev_D:
Сьогодні, 13:18

Про качество я не спорю. Но, по моему мнению, государство все таки должно участвовать в жизни такого рода предприятий (лоббизм, заказы и т.п.). В 1991 году был в стройотряде в Сургуте. Один раз подъезжали на 250 КрАЗе (наверное). Мы водителю похвастались, что из Кременчуга где делают такие прекрасные машины, а он говорит: классная машина - так с ней за день натра****ся, что дома жена уже не интересна.  


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