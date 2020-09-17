Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев (дополнено)

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Фото: Артем Коваленко

21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев.





8.10 К людям вышел гендиректор Роман Черняк. Он пытается пояснить, что государство и местные власти не покупают КрАЗы. Вместо этого покупают МАЗы.





Люди кричат: «Ганьба! Зарплату!»













8.15 Порядок на митинге обеспечивает Нацгвардия. Из политических деятелей присутствует Оксана Пиддубная и Иван Балацкий.





Микрофона нет, директор не может докричаться.





8.20 Кричит ещё один политический деятель - Олег Савченко.





Руководство завода требует убрать провокатора. Тот кричит ещё сильнее, что Музыка (заместитель директора ПрАТ

«АтоКрАЗ» - ред.) идёт в депутаты.





8.34 Заместитель руководителя областной организации Правого сектора принес на митинг микрофон в колонку и пиарит Правый сектор.





- Самі позорні борги - це картярський борг і борг по зарплаті, - говорит он.





На переднем плане - активист Олег Савченко. На прошлых выборах он использовал символику партии «Голос» и оттянул таким образом голоса у реальных кандидатов. Выиграл от этого кандидат Шаповалов. За ним - в зеленом Иван Балацкий, член городской организации ЕС. Он пришел продвигать лозунг о том, что Жеваго купил ЕС. Напомним, Балацкий принимал участие в пресс-конференции депутатов от ЕС в горсовете (хотя он не депутат), когда фракция заявила о самороспуске из-за якобы «рейдерского захвата» ЕС.

Оба - не работники АвтоКрАЗа. И оба явно пытаются подмешать к экономическим требованиям рабочих предприятия выборы и политику

8.38 Выступает работница, говорит, что не может рассчитаться и получить 30 тыс грн расчетных. Предлагает идти перекрывать Киевскую трассу.





- Нам Правый сектор не интересен, когда будут деньги? - спрашивает рабочий у Черняка.





8.43 Черняк предлагает писать совместное обращение администрации и рабочих к Президенту, правительству, ВР, чтобы КрАЗу дали работу.





Люди грозят бессрочной забастовкой.





Рабочие КрАЗа перекрыли киевскую трассу 21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев. Рабочие перекрыли киевскую трассу. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020





9.15 Перекрыли трассу, ходят по переходу.





Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020

Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.html Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020





Дополнено

9.30. Начальник батальона патрульной полиции Александр Борзенко, комментируя ситуацию с митингом и перекрытием трассы. заявил, что нарушений общественного порядка (по состоянию на 9.30) не зафиксировано.





- Наразі дуже конфліктна ситуація. Правил дорожнього руху люди не порушують - вони йдуть по пішохідному переходу. Може бути (кваліфіковано - ред.) як блокувуання трас міжнародног значепння. Але це встановлять слідчі. Вони на місці, будуть кваліфікувати дану подію, спілкуватимуться з громадянами. Лозуги ми бачимо. але все встановлюватимуть слідчі. Патрульні будуть забезпечувати громадський порядок. Поки що порушень не зафіксовано, - сказал Александр Борзенко.





9.37. ТЪ пообщался с водителем зерновоза Станиславом, который застрял из-за пикета трассы.





- Те, що ми стоїмо, це погано. А те, що люди бастують - добре У мене сусід - рік до пенсії йому - все життя трудився на автозаводі. Зараз ні зарплати немає, нічого. Куди йому йти? - каже Станіслав.







Около 11.00 митинг стал рассасываться. Как сообщила нам работица КрАЗа, люди пытаются держать трассу ерекрытой,Ж но смысла нет - авто идут в объезд.





- Не те трассы мы перекрыли. И к нам никто так и не приехал и ничего не пообещал. И Малецкий не приехал. Выходит, всем мы «по боку», - возмущается работница.

Итоги коротко

Впечатления от митинга двоякие. С одной стороны, повод железный: люди вышли требовать гарантированного Конституцией и законами Украины права на оплату труда. Деньги не могут получить даже те, кто уже уволился с предприятия. Многими людьми, действительно, движет отчаяние и решимость действовать.





Например, одна женщина пришла с портретом умершего сына.





- Долг с января месяца. Я его мама, пенсионерка. Здесь вот и его жена. Тоже на КрАЗе работает. У сына осталась дочка, 6 лет. Чем я помогу? У меня 2200 пенсия. А ребенок маленький - ей не объяснишь, что денег нет! - рассказала мама Виталия Мельничука, бывшего работника автозавода.





Мама заводчанина и жена Наталия пообщались с руководителем профсоюза завода Зоей Шишкиной. Она обещала помочь... Однако, даже приблизительной даты выплаты зарплаты для всех работников (не только тех, у кого особые жизненные обстоятельства) руководство не назвало.





С другой стороны (на это обращала внимание администрация КрАЗа) - митинг заводчан используют политики в своих интересах перед местными выборами.





И этому тоже есть подтверждение: мы уже назвали активистов, которые пришли продвигать лозунг о «покупке» местной организации ЕС.









Комментарий Романа Черняка, гендиректора ЧАО «АвтоКрАЗ», по поводу ситуации с забастовкой читайте позже.