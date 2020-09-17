Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев

21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев.
8.10 К людям вышел гендиректор Роман Черняк. Он пытается пояснить, что государство и местные власти не покупают КрАЗы. Вместо этого покупают МАЗы.
Люди кричат: «Ганьба! Зарплату!»
8.15 Порядок на митинге обеспечивает Нацгвардия. Из политических деятелей присутствует Оксана Пиддубная и Иван Балацкий.
Микрофона нет, директор не может докричаться.
8.20 Кричит ещё один политический деятель - Олег Савченко.
Руководство завода требует убрать провокатора. Тот кричит ещё сильнее, что Музыка (заместитель директора ПрАТ
«АтоКрАЗ» - ред.) идёт в депутаты.
8.34 Заместитель руководителя областной организации Правого сектора принес на митинг микрофон в колонку и пиарит Правый сектор.
На переднем плане - активист Олег Савченко. На прошлых выборах он использовал символику партии «Голос» и оттянул таким образом голоса у реальных кандидатов. Выиграл от этого кандидат Шаповалов. За ним - в зеленом Иван Балацкий, член городской организации ЕС. Он пришел продвигать лозунг о том, что Жеваго купил ЕС. Напомним, Балацкий принимал участие в пресс-конференции депутатов от ЕС в горсовете (хотя он не депутат), когда фракция заявила о самороспуске из-за якобы «рейдерского захвата» ЕС.
Оба - не работники АвтоКрАЗа. И оба явно пытаются подмешать к экономическим требованиям рабочих предприятия выборы и политику
8.38 Выступает работница, говорит, что не может рассчитаться и получить 30 тыс грн расчетных. Предлагает идти перекрывать Киевскую трассу.
8.43 Черняк предлагает писать совместное обращение администрации и рабочих к Президенту, правительству, ВР, чтобы КрАЗу дали работу.
Люди грозят бессрочной забастовкой.
Рабочие КрАЗа перекрыли киевскую трассу
21 сентября с 8.00 на АвтоКрАЗе митингуют рабочие, требуют зарплату за 8 месяцев. Рабочие перекрыли киевскую трассу. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.htmlGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020
9.15 Перекрыли трассу, ходят по переходу.
Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев. Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.htmlGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020
Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев
Работники АвтоКрАЗа перекрыли трассу: требуют зарплату за 8 месяцев Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/09/21/na-avtokraze-mitingujut-rabochie-trebujut-zarplatu-za-8-mesjacev_10089392.htmlGepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 20. September 2020
9.30. Начальник батальона патрульной полиции Александр Борзенко, комментируя ситуацию с митингом и перекрытием трассы. заявил, что нарушений общественного порядка (по состоянию на 9.30) не зафиксировано.
9.37. ТЪ пообщался с водителем зерновоза Станиславом, который застрял из-за пикета трассы.
- Те, що ми стоїмо, це погано. А те, що люди бастують - добре У мене сусід - рік до пенсії йому - все життя трудився на автозаводі. Зараз ні зарплати немає, нічого. Куди йому йти? - каже Станіслав.
Около 11.00 митинг стал рассасываться. Как сообщила нам работица КрАЗа, люди пытаются держать трассу ерекрытой,Ж но смысла нет - авто идут в объезд.
- Не те трассы мы перекрыли. И к нам никто так и не приехал и ничего не пообещал. И Малецкий не приехал. Выходит, всем мы
«по боку», - возмущается работница.
Впечатления от митинга двоякие. С одной стороны, повод железный: люди вышли требовать гарантированного Конституцией и законами Украины права на оплату труда. Деньги не могут получить даже те, кто уже уволился с предприятия. Многими людьми, действительно, движет отчаяние и решимость действовать.
Например, одна женщина пришла с портретом умершего сына.
Мама заводчанина и жена Наталия пообщались с руководителем профсоюза завода Зоей Шишкиной. Она обещала помочь... Однако, даже приблизительной даты выплаты зарплаты для всех работников (не только тех, у кого особые жизненные обстоятельства) руководство не назвало.
С другой стороны (на это обращала внимание администрация КрАЗа) - митинг заводчан используют политики в своих интересах перед местными выборами.
И этому тоже есть подтверждение: мы уже назвали активистов, которые пришли продвигать лозунг о «покупке» местной организации ЕС.
Комментарий Романа Черняка, гендиректора ЧАО «АвтоКрАЗ», по поводу ситуации с забастовкой читайте позже.