Що найчастіше купують українці в інтернет-магазинах

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 992

10% українських онлайн-покупців живуть у Києві. Жителі великих міст частіше за жителів інших населених пунктів купують косметику, побутову хiмiю та медичні препарати. Найактивнішими покупцями є люди віком 16-25, а найпоширенішою шахрайською схемою назвали передоплату за товар з подальшою недоставкою товару або доставкою товару неналежної якості.

Що та чому найчастіше купують українці?





У липні 2020 компанія CBR провела опитування, що стосувалося онлайн-торгівлі в Україні. За його результатами, близько 80% населення України віком старше 16 років користується інтернетом. З них приблизно 36% купують через інтернет. 49% онлайн-покупців робили від 5 до 20 покупок в інтернет за останній рік, а 18% - понад 20.

За даними CBR, топ-3 категорії, які українці найчастіше купують онлайн — це одяг (47%), побутова техніка та електроніка (46%), косметика та парфумерія (37%).

До топу найпопулярніших категорій за кількістю зацікавлених в оголошеннях на платформі з липня 2019 по липень 2020 увійшли електроніка, мода і стиль та дитячий світ.

Дослідження CBR показує, що у порівнянні з попереднім звітним періодом зросла кількість онлайн-покупців одягу, взуття, побутової хімії, меблів та товарів для дому, готових страв та продуктів харчування, автотоварів, будівельних матеріалів та товарів для тварин. Подібні вподобання й у покупців на OLX — наприклад, у січні-червні 2020 року у порівнянні з попереднім півріччям значно зросла кількість зацікавлених у купівлі побутової хімії (387%).

Мотивація придбати той чи інший товар у інтернеті зазвичай різна. Наприклад, покупці планшетів та ноутбуків обирають купувати в інтернеті через нижчу ціну у порівнянні зі звичайним магазином. Для покупців товарів для дітей, готових страв, косметики та побутової хімії важлива економія часу. Можливість замовити онлайн, а забрати у фізичному магазині має значення для тих, хто купує планшети та медичні препарати.





Портрет українського онлайн-покупця





Дослідження показало, що українські онлайн-покупці за регіонами розподілилися наступним чином:

● Захід — 24%;

● Центр — 24%;

● Південь — 16%;

● Схід — 13%;

● Північ — 12%;

● Київ — 10%

Цікавим є той факт, що згідно з дослідженням CBR, жителі великих міст частіше в порівнянні з жителями менших за розміром населених пунктів, купують в інтернеті косметику, побутову хiмiю, медичні препарати, готові страви, продукти харчування чи товари для тварин.

Серед онлайн-покупців більше представників вікової групи 26-45 років, але при цьому найактивнішою є молодь віком 16-25.

Цікаво, що є певні залежності між купівлями у різних соціально-демографічних групах:

Чоловіки частіше ніж жінки купують цифрову техніку (смартфони, планшети, комп’ютерну техніку й аксесуари) та автотовари. Жінки — одяг, взуття, косметику / парфумерію, товари для дітей, аксесуари та подарунки, книги в друкованому вигляді.

До 25 років більш схильні купувати одяг, косметику та парфумерію, аксесуари та подарунки, книги (друковані та електронні), продукти харчування, м'які контактні лінзи, а також робити замовлення доставки готових страв. Вікова група 26-35 років – товари для дітей, засоби для догляду за грудними дiтьми та товари для вагітних. Покупці 36-45 років – велику побутову техніку, автотовари, спортивний одяг, 46 років та старше частіше купують медичні препарати.

Частина населення з доходом 15-25 тис. грн в міс. на сім’ю схильна найбільше купувати онлайн смартфони, запчастини та оптику для авто. А люди з доходом понад 25 тис. грн в місяць на сім’ю купують товари практично з усіх категорій.





Як саме відбуваються купівлі?





Статистика CBR показує, що під час здійснення онлайн-покупки покупці оформлюють її у ~58% випадків на смартфоні, а в ~47% випадків – на ноутбуці. Серед тих, хто здійснював інтернет-покупки на смартфоні/планшеті, близько 51% робили це через спеціально встановлений додаток. Розподіл аудиторії OLX відбувається схожим чином: в середньому в місяць майже 40% користуються мобільною версією сайту, 37% — десктопною, а ще 23% — додатком для смартфону.





Найчастіше в онлайні покупці натрапляють на шахрайські схеми, що пов’язані зі здійсненням передоплати: понад 61% опитаних розповіли, що їм не доставляли товар після здійснення його оплати наперед. При цьому для вирішення проблеми тільки 17% звертались в Кіберполіцію.

Результати червневого опитування OLX показали — понад 40% українців все одно готові надсилати кошти продавцю до отримання товару.









Але при цьому більше довіри опитані виявляли до таких методів оплати:

Накладений платіж — 63%.

Електронні платіжні системи, що під’єднані до онлайн-платформ — 50%.

Переказ коштів на картку продавця після отримання товару — 39%.

Як покупці отримують товари з інтернету та на що найбільше витрачають?





Згідно з даними опитування CBR, найбільш популярний спосіб отримання покупок – доставка до офісу кур'єрською службою (35%). 18% скористалися кур'єрською службою магазину, 10% відвідали для цього пункт видачі інтернет-магазину, 5% скористались незалежною кур’єрською службою, і 4% - поштоматом/терміналом самообслуговування.





Середній чек у різних категоріях: