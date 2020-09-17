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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Рукавички з антисептиком: найсильніші боксери змагалися на ринзі в Кременчуці

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 529

 

Змагання проходили у залі СДЮШОР

З 10 до 13 вересня у Кременчуці в залі СДЮШОР відбувся традиційний чемпіонат Полтавщини з боксу. Змагання мали відбутися ще у березні, проте через пандемію коронавірусу їх перенеси на осінь. Ці змагання були із суворим дотриманням санітарних норм: без глядачів, без урочистого відкриття, а самі боксерські рукавички перед виходом на ринг обробляли антисептиком.

 

 

 

Чемпіонат проходив у трьох вікових категоріях: юнаки, юніори та молодь.


У цих змаганнях взяли участь спортсмени з усієї Полтавщини. Цікаво, що змагалася рекордна кількість дівчат – 26 спортсменок.

Спортсменам довелося майже без підготовки виходити на ринг, хто і як відповідально віднісся до тренувань та підтримання форми – показав ринг.

 

У підсумку змагань сформували списки для участі на всеукраїнських змаганнях.


Результати змагань:


  • Вихованець СК «Легіон-спорт» Ігор Солошенко, під керівництвом тренера Андрія Агеєва, посів 2 місце (категорія школярі), а Іван Андрійченко - 1 місце (категорія юніори).
  • Боксери «Спурт» під керівництвом тренерів Максима Рудницького й Артема Карпеця: Ілля Вюнник, Ілля Жежель, Федір Шмаков - золоті медалі, Матвій Коваленко завоював срібло, а Дмитро Закарлюка - бронзу.
  • Вихованці СДЮШОР та школи-інтернат спортивного профілю ім. Піддубного: чемпіонами стали - Максим Мазанюк (54 кг), Руслан Артищенко (80 кг), бронзовими призерами області - Кобылка Р. Бояренко Р. Спортсменів підготували тренери Олександр Мальцев та Олександр Ляховий. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СДЮШОР, Андрій Агеєв, Максим Рудницький, школа-інтернат ім. Піддубного
Теги: бокс
компанія «Інтера Люкс»

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