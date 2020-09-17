Рукавички з антисептиком: найсильніші боксери змагалися на ринзі в Кременчуці

З 10 до 13 вересня у Кременчуці в залі СДЮШОР відбувся традиційний чемпіонат Полтавщини з боксу. Змагання мали відбутися ще у березні, проте через пандемію коронавірусу їх перенеси на осінь. Ці змагання були із суворим дотриманням санітарних норм: без глядачів, без урочистого відкриття, а самі боксерські рукавички перед виходом на ринг обробляли антисептиком.
Чемпіонат проходив у трьох вікових категоріях: юнаки, юніори та молодь.
У цих змаганнях взяли участь спортсмени з усієї Полтавщини. Цікаво, що змагалася рекордна кількість дівчат – 26 спортсменок.
Спортсменам довелося майже без підготовки виходити на ринг, хто і як відповідально віднісся до тренувань та підтримання форми – показав ринг.
У підсумку змагань сформували списки для участі на всеукраїнських змаганнях.
Результати змагань: