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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вантажівка з причепом з'їхала у кювет - пасажир загинув (додано)

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 1 254

 

Водій та ще один пасажир отримали травми

20 вересня на трасі «Оржиця – Хорол», поблизу села Нижній Іржавець (колишній Оржицький район), сталася смертельна ДТП. Вантажний автомобіль МАЗ з причепом під керуванням 30-річного водія, мешканця Чернігівської області, з’їхав у кювет та перекинувся. Про це повідомляє департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Внаслідок автопригоди водій отримав закриту черепно-мозкову травму, рвану рану правої ноги. 45-річний пасажир, мешканець Чернігівської області, отримав відкритий перелом ребер, забій грудної клітки. Ще один пасажир, 1980 року народження, також мешканець Чернігівщини, від отриманих травм загинув на місці події.


Діставали потерпілих та тіло загиблого з автівки два відділення ДСНС.


Додано: у відділі комунікації поліції Полтавщини повідомили, що почали розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП смертельное ДТП вантажівка МАЗ
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