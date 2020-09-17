Допомога за покликом серця: як самаритяни з Кременчука дарують тепло та підтримку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 689

Організація діє в нашому місті не один рік й допомагає як внутрішньо переміщеним особам, так і людям похилого віку та всім, хто звертається за допомогою















Фото: Артем Коваленко

Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання діє в нашому місті понад три роки. Тут допомогу отримують як літні люди, багатодітні родини, АТОвці, внутрішньо переміщенні особи, всі хто потребує уваги та підтримки.





Зайшовши до приміщення на вул. Київській, 56 одразу потрапляєш у затишне приміщення - на стіні зображені три символічні картини: шпиталь (керівник спілки та шпиталю Микола Литвиненко), Гамбург (співпраця із самаритянами Німеччини, адже вони є одним з найбільших партнерів у допомозі) та добрий самаритянин.









Самаритяни – люди, які допомагають тим, хто потребує допомоги.

На волонтерських засадах дівчата приділяють увагу тим хто завітав та видають речі першої необхідності. Тут також діє клуб «Надвечір’я». Літні люди тут відчувають себе потрібними, разом проводять час, співають та навчаються комп’ютерній грамотності.

У спілці нам розповіли про один випадків, коли кременчужанка відновилася піся інсульту співаючи у клубі «Надвечір’я».

Роботи у волонтерів багато, вони не лише допомагають в офісі, а й ведуть просвітницьку діяльність, навчаючи кременчужан надавати першу медичну допомогу.





А також передають допомогу, тим хто став заручниками війни – дітям у прифронтових містах.





- Самаритяни з Кременчуцького об'єднання направили гуманітарну допомогу до дитячих будинків, розташованих в населених пунктах біля лінії розмежування. В добрих справах всі небайдужі повинні бути разом. Тільки тоді наша Україна переможе, – повідомили волонтери на своїй сторінці в фейсбуці.



