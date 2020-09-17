У Полтаві знайшли працівника СІЗО з простеленою головою

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У Полтаві поліція встановлює обставини загибелі працівника Слідчого ізолятору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





20 вересня близько 12.00 поліція отримала повідомлення про загибель працівника СІЗО №23. Тіло 20-річного чоловіка виявили у зачиненому приміщенні з вогнепальним пораненням голови. Слідчо-оперативна група поліції вилучила з місця події вогнепальну зброю.





За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.