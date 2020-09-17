COVID-19 за добу: +2 675 в Україні, +35 на Полтавщині

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21 вересня, станом на 9.00, в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.





Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.





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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 322 випадки;

Волинська область — 6 936 випадків;

Дніпропетровська область — 4 118 випадків;

Донецька область — 2 480 випадків;

Житомирська область — 5 059 випадків;

Закарпатська область — 9 189 випадків;

Запорізька область — 2 934 випадки;

Івано-Франківська область — 12 538 випадків;

Кіровоградська область — 993 випадки;

м. Київ — 19 758 випадків;

Київська область — 7 880 випадків;

Львівська область — 18 518 випадків;

Луганська область — 759 випадків;

Миколаївська область — 2 551 випадок;

Одеська область — 11 610 випадків;

Полтавська область — 1 534 випадки;

Рівненська область — 11 242 випадки;

Сумська область — 3 117 випадків;

Тернопільська область — 11 439 випадків;

Харківська область — 15 133 випадки;

Херсонська область — 818 випадків;

Хмельницька область — 4 823 випадки;

Чернівецька область — 13 165 випадків;

Черкаська область — 3 096 випадків;

Чернігівська область — 3 341 випадок.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1534 випадки захворювання на COVID-19.



Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 778 людей.



За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків, - інформує Полтавська ОДА.





Географія поширення інфекції: