Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна166244
Кременчук214
Хворі:
Україна88931
Кременчук48
Одужало:
Україна73913
Кременчук159
Померло:
Україна3400
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: +2 675 в Україні, +35 на Полтавщині

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 717

 

За добу одужало 672 пацієнти

21 вересня, станом на 9.00, в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.


Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.


 

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 322 випадки;
  • Волинська область — 6 936 випадків;
  • Дніпропетровська область — 4 118 випадків;
  • Донецька область — 2 480 випадків;
  • Житомирська область — 5 059 випадків;
  • Закарпатська область — 9 189 випадків;
  • Запорізька область — 2 934 випадки;
  • Івано-Франківська область — 12 538 випадків;
  • Кіровоградська область — 993 випадки;
  • м. Київ — 19 758 випадків;
  • Київська область — 7 880 випадків;
  • Львівська область — 18 518 випадків;
  • Луганська область — 759 випадків;
  • Миколаївська область — 2 551 випадок;
  • Одеська область — 11 610 випадків;
  • Полтавська область — 1 534 випадки;
  • Рівненська область — 11 242 випадки;
  • Сумська область — 3 117 випадків;
  • Тернопільська область — 11 439 випадків;
  • Харківська область — 15 133 випадки;
  • Херсонська область — 818 випадків;
  • Хмельницька область — 4 823 випадки;
  • Чернівецька область — 13 165 випадків;
  • Черкаська область — 3 096 випадків;
  • Чернігівська область — 3 341 випадок.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1534 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 778 людей.


За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків, - інформує Полтавська ОДА.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 625 (19 нових випадків);
  • Кременчук – 225 (4 нові випадки);
  • Полтавський район – 79 (5 нових випадків);
  • Миргород – 68;
  • Горішні Плавні – 50;
  • Лубни – 43;
  • Кременчуцький район – 38;
  • Шишацький район – 33;
  • Кобеляцький район – 31;
  • Миргородський район – 30;
  • Диканський район – 27;
  • Гадяч – 27 (2 нові випадки);
  • Машівський район – 25;
  • Новосанжарський район – 25 (2 нові випадки);
  • Зіньківський район – 22;
  • Котелевський і Хорольський райони – по 20;
  • Гребінківський район – 19;
  • Решетилівський район – 17;
  • Лохвицький район – 16 (2 нові випадки);
  • Лубенський район – 16;
  • Глобинський район – 15;
  • Гадяцький район – 12;
  • Пирятинський район – 11;
  • Козельщинський район – 10 (1 новий випадок);
  • Оржицький район – 9;
  • Чутівський район – 7;
  • Великобагачанський і Карлівський райони – по 6;
  • Семенівський район – 2.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин Полтавщина
компанія «Інтера Люкс»

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