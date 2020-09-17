COVID-19 за добу: +2 675 в Україні, +35 на Полтавщині

За добу одужало 672 пацієнти
21 вересня, станом на 9.00, в Україні 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків. Про це інформує МОЗ України.
Загалом проведено 2 058 638 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 672 пацієнти.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 322 випадки;
- Волинська область — 6 936 випадків;
- Дніпропетровська область — 4 118 випадків;
- Донецька область — 2 480 випадків;
- Житомирська область — 5 059 випадків;
- Закарпатська область — 9 189 випадків;
- Запорізька область — 2 934 випадки;
- Івано-Франківська область — 12 538 випадків;
- Кіровоградська область — 993 випадки;
- м. Київ — 19 758 випадків;
- Київська область — 7 880 випадків;
- Львівська область — 18 518 випадків;
- Луганська область — 759 випадків;
- Миколаївська область — 2 551 випадок;
- Одеська область — 11 610 випадків;
- Полтавська область — 1 534 випадки;
- Рівненська область — 11 242 випадки;
- Сумська область — 3 117 випадків;
- Тернопільська область — 11 439 випадків;
- Харківська область — 15 133 випадки;
- Херсонська область — 818 випадків;
- Хмельницька область — 4 823 випадки;
- Чернівецька область — 13 165 випадків;
- Черкаська область — 3 096 випадків;
- Чернігівська область — 3 341 випадок.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 1534 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 723 жителі області, продовжують лікування 778 людей.
За минулу добу зареєстровано 35 нових випадків, - інформує Полтавська ОДА.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 625 (19 нових випадків);
- Кременчук – 225 (4 нові випадки);
- Полтавський район – 79 (5 нових випадків);
- Миргород – 68;
- Горішні Плавні – 50;
- Лубни – 43;
- Кременчуцький район – 38;
- Шишацький район – 33;
- Кобеляцький район – 31;
- Миргородський район – 30;
- Диканський район – 27;
- Гадяч – 27 (2 нові випадки);
- Машівський район – 25;
- Новосанжарський район – 25 (2 нові випадки);
- Зіньківський район – 22;
- Котелевський і Хорольський райони – по 20;
- Гребінківський район – 19;
- Решетилівський район – 17;
- Лохвицький район – 16 (2 нові випадки);
- Лубенський район – 16;
- Глобинський район – 15;
- Гадяцький район – 12;
- Пирятинський район – 11;
- Козельщинський район – 10 (1 новий випадок);
- Оржицький район – 9;
- Чутівський район – 7;
- Великобагачанський і Карлівський райони – по 6;
- Семенівський район – 2.