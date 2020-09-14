Чи справді на аеродромі «льотки» людина померла від коронавірусу

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До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надіслала повідомлення наша читачка, яка написала, що у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС дві людини захворіли на коронавірус, одна з них 12 вересня померла.









З цього питання ми взяли коментар у директора КЛК Олексія Котова.





Він відповів наступне: на минулому тижні дійсно помер чоловік 63 років, проте він 5 років перебував на контролі лікарів через серцеву недостатність. Зараз медики встановлюють точну причину його смерті.









Відповідно до необхідної процедури, вже визначили коло його контактних осіб, з якими він співпрацював, усі ці люди переведені на самоізоляцію, на даний час хворих серед них немає.





Дружина померлого 28 серпня захворіла на фарингіт, через що знаходилася вдома. Їй та двом її синам зробили тест на коронавірус, аби з'ясувати їх фактичний стан. Але у них ознак коронавірусної хвороби немає.





- Ми дотримуємося всіх норм індивідуального захисту і відповідних вимог, які виставляються до проведення занять у навчальних аудиторіях, - додав Олексій Котов, зважаючи на ситуацію, що склалася.