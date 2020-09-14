Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
Одужало:
Україна69543
Кременчук154
Померло:
Україна3211
Кременчук5
Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чи справді на аеродромі «льотки» людина померла від коронавірусу

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 43

 

Наразі діагноз COVID-19 у співробітників льотного коледжу не підтверджений

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надіслала повідомлення наша читачка, яка написала, що у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС дві людини захворіли на коронавірус, одна з них 12 вересня померла.


 


З цього питання ми взяли коментар у директора КЛК Олексія Котова.


Він відповів наступне: на минулому тижні дійсно помер чоловік 63 років, проте він 5 років перебував на контролі лікарів через серцеву недостатність. Зараз медики встановлюють точну причину його смерті.


У Кременчуці від коронавірусу померла людина


Відповідно до необхідної процедури, вже визначили коло його контактних осіб, з якими він співпрацював, усі ці люди переведені на самоізоляцію, на даний час хворих серед них немає.


Дружина померлого 28 серпня захворіла на фарингіт, через що знаходилася вдома. Їй та двом її синам зробили тест на коронавірус, аби з'ясувати їх фактичний стан. Але у них ознак коронавірусної хвороби немає.


- Ми дотримуємося всіх норм індивідуального захисту і відповідних вимог, які виставляються до проведення занять у навчальних аудиторіях, - додав Олексій Котов, зважаючи на ситуацію, що склалася.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус летный колледж аэродром
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх