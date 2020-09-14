У Кременчуці від коронавірусу померла людина

Про летальний випадок повідомила Полтавська ОДА
За минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.
Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1 223 випадки захворювання на COVID-19. Всього зареєстровано 28 летальних випадків. У Кременчуці померла одна людина.
Одужали 613 жителів області, продовжують лікування 582 людини.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 496 (10 нових випадків);
- Кременчук – 193 (1 новий випадок);
- Полтавський район – 56 (1 новий випадок);
- Горішні Плавні – 48;
- Миргород – 43;
- Кременчуцький район – 36;
- Лубни – 33;
- Кобеляцький район – 28;
- Диканський район – 27 (6 нових випадків);
- Шишацький район – 27 (5 нових випадків);
- Гадяч – 24;
- Машівський район – 23 (2 нові випадки);
- Зіньківський район – 19;
- Гребінківський і Котелевський райони – по 17;
- Хорольський район – 16 (1 новий випадок);
- Глобинський район – 14;
- Гадяцький район – 12;
- Лубенський район – 11 (1 новий випадок);
- Лохвицький, Новосанжарський і Пирятинський райони – по 11;
- Миргородський район – 10;
- Козельщинський район – 9;
- Решетилівський район – 8 (1 новий випадок);
- Оржицький район – 7;
- Карлівський і Чутівський райони – по 6;
- Великобагачанський район – 4.