У Кременчуці від коронавірусу померла людина

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За минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.





Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1 223 випадки захворювання на COVID-19. Всього зареєстровано 28 летальних випадків. У Кременчуці померла одна людина.





Одужали 613 жителів області, продовжують лікування 582 людини.





Географія поширення інфекції: