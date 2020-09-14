Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці від коронавірусу померла людина

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 3 897

 

Про летальний випадок повідомила Полтавська ОДА

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.


Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 1 223 випадки захворювання на COVID-19. Всього зареєстровано 28 летальних випадків. У Кременчуці померла одна людина.


Одужали 613 жителів області, продовжують лікування 582 людини.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 496 (10 нових випадків);
  • Кременчук – 193 (1 новий випадок);
  • Полтавський район – 56 (1 новий випадок);
  • Горішні Плавні – 48;
  • Миргород – 43;
  • Кременчуцький район – 36;
  • Лубни – 33;
  • Кобеляцький район – 28;
  • Диканський район – 27 (6 нових випадків);
  • Шишацький район – 27 (5 нових випадків);
  • Гадяч – 24;
  • Машівський район – 23 (2 нові випадки);
  • Зіньківський район – 19;
  • Гребінківський і Котелевський райони – по 17;
  • Хорольський район – 16 (1 новий випадок);
  • Глобинський район – 14;
  • Гадяцький район – 12;
  • Лубенський район – 11 (1 новий випадок);
  • Лохвицький, Новосанжарський і Пирятинський райони – по 11;
  • Миргородський район – 10;
  • Козельщинський район – 9;
  • Решетилівський район – 8 (1 новий випадок);
  • Оржицький район – 7;
  • Карлівський і Чутівський райони – по 6;
  • Великобагачанський район – 4.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
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