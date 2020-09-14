Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків коронавірусу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 220

 

В Україні за добу зафіксовано 2 905 нових випадків

За минулу добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків захворювання коронавірус. Один з них в Кременчуці. Таку інформацію дає Полтавська ОДА. Хоча Кременчуцька мерія повідомляє про 4 нові випадки за добу.


У Полтаві та Полтавському районі 12 нових випадків, в Миргороді - 5, по 2 на Хорольщині і Семенівщині, 4 на Новосанжарщині і один на Решетилівщині.


Всього з початку карантину в Полтавській області діагностували 1 253 випадки захворювання COVID-19, 30 летальних, смертей за добу - 2 (Полтава, Лубни).


Одужали 637 жителів області, продовжують лікування 586 чоловік. 


За повідомленням МОЗ, в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 15 вересня (станом на 9.00) в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.


Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 887 випадків;
  • Волинська область — 6 428 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 430 випадків;
  • Донецька область — 2 154 випадки;
  • Житомирська область — 4 470 випадків;
  • Закарпатська область — 8 756 випадків;
  • Запорізька область — 2 503 випадки;
  • Івано-Франківська область — 11 510 випадків;
  • Кіровоградська область — 929 випадків;
  • м. Київ — 17 714 випадків;
  • Київська область — 7 079 випадків;
  • Львівська область — 17 243 випадки;
  • Луганська область — 620 випадків;
  • Миколаївська область — 2 114 випадків;
  • Одеська область — 9 993 випадки;
  • Полтавська область — 1 253 випадки;
  • Рівненська область — 10 635 випадків;
  • Сумська область — 2 553 випадки;
  • Тернопільська область — 9 624 випадки;
    Харківська область — 13 160 випадків;
  • Херсонська область — 661 випадок;
  • Хмельницька область — 4 058 випадків;
  • Чернівецька область — 12 394 випадки;
  • Черкаська область — 2 688 випадків;
  • Чернігівська область — 2 846 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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