За добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу зафіксовано 2 905 нових випадків
За минулу добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків захворювання коронавірус. Один з них в Кременчуці. Таку інформацію дає Полтавська ОДА. Хоча Кременчуцька мерія повідомляє про 4 нові випадки за добу.
У Полтаві та Полтавському районі 12 нових випадків, в Миргороді - 5, по 2 на Хорольщині і Семенівщині, 4 на Новосанжарщині і один на Решетилівщині.
Всього з початку карантину в Полтавській області діагностували 1 253 випадки захворювання COVID-19, 30 летальних, смертей за добу - 2 (Полтава, Лубни).
Одужали 637 жителів області, продовжують лікування 586 чоловік.
За повідомленням МОЗ, в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 15 вересня (станом на 9.00) в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 887 випадків;
- Волинська область — 6 428 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 430 випадків;
- Донецька область — 2 154 випадки;
- Житомирська область — 4 470 випадків;
- Закарпатська область — 8 756 випадків;
- Запорізька область — 2 503 випадки;
- Івано-Франківська область — 11 510 випадків;
- Кіровоградська область — 929 випадків;
- м. Київ — 17 714 випадків;
- Київська область — 7 079 випадків;
- Львівська область — 17 243 випадки;
- Луганська область — 620 випадків;
- Миколаївська область — 2 114 випадків;
- Одеська область — 9 993 випадки;
- Полтавська область — 1 253 випадки;
- Рівненська область — 10 635 випадків;
- Сумська область — 2 553 випадки;
- Тернопільська область — 9 624 випадки;
Харківська область — 13 160 випадків;
- Херсонська область — 661 випадок;
- Хмельницька область — 4 058 випадків;
- Чернівецька область — 12 394 випадки;
- Черкаська область — 2 688 випадків;
- Чернігівська область — 2 846 випадків.