За добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків коронавірусу

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За минулу добу на Полтавщині зафіксували 30 нових випадків захворювання коронавірус. Один з них в Кременчуці. Таку інформацію дає Полтавська ОДА. Хоча Кременчуцька мерія повідомляє про 4 нові випадки за добу.





У Полтаві та Полтавському районі 12 нових випадків, в Миргороді - 5, по 2 на Хорольщині і Семенівщині, 4 на Новосанжарщині і один на Решетилівщині.





Всього з початку карантину в Полтавській області діагностували 1 253 випадки захворювання COVID-19, 30 летальних, смертей за добу - 2 (Полтава, Лубни).





Одужали 637 жителів області, продовжують лікування 586 чоловік.





За повідомленням МОЗ, в Україні зафіксовано 2 905 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 15 вересня (станом на 9.00) в Україні 159 702 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 264 летальні, 70 810 пацієнтів одужало.





Загалом проведено 1 897 688 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 1267 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: