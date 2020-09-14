У Кременчуці «підкоптився» Nissan Qashqai

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14 вересня о 19.31 на «101» повідомили про займання машини Nissan Qashqai на вулиці Богдана Хмельницького. Пожежу ліквідували до прибуття пожежних, - інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





Вогонь знищив пластикові частини та захисну ізоляцію відсіку двигуна, блок живлення автомобіля, акумуляторну батарею, патрубки паливний та газовий, зовнішнє лакофарбове покриття кришки відсіку двигуна на площі 0,5 квадратних метрів. Пошкоджені ліва та права передні фари, лівий передній підкрилок.





Причина пожежі встановлюється.