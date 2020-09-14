Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
Одужало:
Україна69543
Кременчук154
Померло:
Україна3211
Кременчук5
Надзвичайні новини

З Крюківського мосту стрибнув чоловік

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 356

 

Він живий, з ним спілкуються медики

Сьогодні, 15 вересня, з Крюківського мосту стрибнув чоловік.


Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, громадянин живий, з ним спілкуються медики.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Крюківський міст прыгнул с моста
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх