З Крюківського мосту стрибнув чоловік

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Він живий, з ним спілкуються медики

Сьогодні, 15 вересня, з Крюківського мосту стрибнув чоловік.





Як повідомили у Кременчуцькому відділі поліції, громадянин живий, з ним спілкуються медики.