Податківці виявили мешканця Полтави, який торгував пивом «з-під поли»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 107

Податкова міліція ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинила реалізацію пива сумнівної якості. За інформацією фіскалів, полтавець не був зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності. Тим часом продавав пиво через мережу роздрібних магазинів, не декларуючи при цьому отримані доходи та не сплачуючи податки до бюджету. У результаті цього до бюджету не надійшло понад 7,5 млн гривень.





У рамках кримінального провадження проведено 36 обшуків у встановлених місцях реалізації та зберігання алкогольних напоїв. Вилучено не обліковані понад 2 млн гривень, торговельне обладнання (охолоджувачі для напоїв, POS термінали тощо), комп’ютерну техніку, відеореєстратори, носії інформації, мобільні телефони, а також документи фінансово-господарської звітності.





Крім того, «підприємець» не надав жодної інформації про походження пива, сертифікати якості товару та не забезпечував умови його зберігання. Оскільки пиво належить до категорії харчової продукції та швидко псується. Магазини працювали з порушенням санітарних та торговельних норм. Продавці магазинів не мали належного оформлення, згідно з трудовим законодавством, та санітарних книжок.





На даний час слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають.