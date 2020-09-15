Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна159702
Кременчук198
Хворі:
Україна85628
Кременчук37
Одужало:
Україна70810
Кременчук155
Померло:
Україна3264
Кременчук6
Кременчук, Спорт, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«Невизначеність з іграми трохи тисне»: хокеїст «Кременчука» про вимушену перерву через COVID-19

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 355

 

Кременчуцька команда чекає поки одужають суперники з Білої Церкви 

Поки в кременчуцьких хокеїстів виникла вимушена перерва через захворювання на коронавірус суперників, пресслужба кременчужан поспілкувалася із захисником ХК «Кременчук» Олександром Боєвих: 

 

- Після приїзду з Білої Церкви, де не вийшло зіграти третій півфінальний матч, трохи відпочили і продовжуємо тренуватися.


- Як себе почуваєте?

- Все добре, тільки скучили вже за матчами і вболівальниками. Намагаємося постійно підтримувати хорошу ігрову форму, адже поки невідомо коли поновиться плей-оф.


- А як психологічний стан?


- Нормально, але невизначеність з іграми трохи тисне.


- «Кременчук» встиг зіграти два півфінальні матчі, в яких двічі обіграв «Білий Барс» 5:1 і 4:1. З вашим партнером по обороні Вадимом Хрішпенцом Ви найкращі у команді за системою +/- (по +4) серед захисників. За рахунок чого такий гарний показник?


- Це заслуга всіх партерів з якими ми виходили на лід. З Вадимом ми трохи грали ще в минулому сезоні, десь останню половину в цьому регулярному чемпіонаті, ну і зараз. Мабуть звикли вже один до одного, прийшло взаєморозуміння. Мені комфортно грати з ним. Та й після ігор і тренувань ми дружимо і спілкуємося, напевно, це теж впливає на зіграність.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх