«Невизначеність з іграми трохи тисне»: хокеїст «Кременчука» про вимушену перерву через COVID-19

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 355

Поки в кременчуцьких хокеїстів виникла вимушена перерва через захворювання на коронавірус суперників, пресслужба кременчужан поспілкувалася із захисником ХК «Кременчук» Олександром Боєвих:

- Після приїзду з Білої Церкви, де не вийшло зіграти третій півфінальний матч, трохи відпочили і продовжуємо тренуватися.





- Як себе почуваєте?

- Все добре, тільки скучили вже за матчами і вболівальниками. Намагаємося постійно підтримувати хорошу ігрову форму, адже поки невідомо коли поновиться плей-оф.





- А як психологічний стан?





- Нормально, але невизначеність з іграми трохи тисне.





- «Кременчук» встиг зіграти два півфінальні матчі, в яких двічі обіграв «Білий Барс» 5:1 і 4:1. З вашим партнером по обороні Вадимом Хрішпенцом Ви найкращі у команді за системою +/- (по +4) серед захисників. За рахунок чого такий гарний показник?





- Це заслуга всіх партерів з якими ми виходили на лід. З Вадимом ми трохи грали ще в минулому сезоні, десь останню половину в цьому регулярному чемпіонаті, ну і зараз. Мабуть звикли вже один до одного, прийшло взаєморозуміння. Мені комфортно грати з ним. Та й після ігор і тренувань ми дружимо і спілкуємося, напевно, це теж впливає на зіграність.