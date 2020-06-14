Гарячої води на Раківці не чекайте: ремонт мереж триватиме до кінця серпня

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 245 Коментарів: 7

Мешканцям Раківки доведеться все літо митися в тазиках: термін планового ремонту теплових магістралей мікрорайону подовжений до 27 серпня. Нагадаємо, раніше графік передбачав проведення цього ремонту з 18.05 по 15.06, відповідно до цього завтра на Раківці мала з’явитися гаряча вода.





Проте 12 червня виконком вніс зміни до свого попереднього рішення про підсумки опалювального сезону та підготовку тепломагістралей до зими, змінивши термін ремонту на Раківці.





Інші пункти - без змін. Тож незабаром (21.06) слід очікувати повернення гарячої води в нагірну частину.



