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Гарячої води на Раківці не чекайте: ремонт мереж триватиме до кінця серпня

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 245 Коментарів: 7

 

Рішення про подовження терміну ремонту ухвалив виконком

Мешканцям Раківки доведеться все літо митися в тазиках: термін планового ремонту теплових магістралей мікрорайону подовжений до 27 серпня. Нагадаємо, раніше графік передбачав проведення цього ремонту з 18.05 по 15.06, відповідно до цього завтра на Раківці мала з’явитися гаряча вода.


Проте 12 червня виконком вніс зміни до свого попереднього рішення про підсумки опалювального сезону та підготовку тепломагістралей до зими, змінивши термін ремонту на Раківці. 


Інші пункти - без змін. Тож незабаром (21.06) слід очікувати повернення гарячої води в нагірну частину.


Графік планових відключень гарячої води: нагірну частину Кременчука відключать першою
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гаряча вода ремонт графік відключень

Коментарі: 7

929
D:
Сьогодні, 10:34

Даже не мечтайте! 15 октября - вместе с отоплением! Это мы проходили много раз... Досадно слушать враньё о ремонтах, когда истинная причина на поверхности - долги!...


17 0
265
canek:
Сьогодні, 11:15

А можно уточнить где именно идут "ремонты"?


11 1
31
Руслан Климашенко:
Сьогодні, 11:16

Сейчас практически в каждом доме есть бойлер, думаю, что горячей воды нету, то это не проблема.


4 26
127
marinochka__30:
Сьогодні, 11:31

Цитата: Руслан Климашенко

Сейчас практически в каждом доме есть бойлер, думаю, что горячей воды нету, то это не проблема.


согласна, у всех уже давным давно стоит бойлер, лучше перетерпеть это 

 


4 27
143
Piton78:
Сьогодні, 11:52

Якось дивно виходить наче в Європу йдемо, а там за відсутність води, світла або інших комунальних послуг більше ніж на декілька годин місцеву владу по судах затаскають і суди виграють з великими компенсаціями! Може в нас теж пора починати таку практику. А то віталькоботи тут активізувалися як вжарені про бойлери а не у всіх вони є. Звідка наприклад бабуся пенсіонерка його візьме? 


18 2
194
Grinenko:
Сьогодні, 12:10

Да не удобно....ну за то делают ремонт. Лучше летом в тазике помытся, чем зимой. 


1 22
304
stronzo:
Сьогодні, 16:20

Цитата: Piton78

Якось дивно виходить наче в Європу йдемо, а там за відсутність води, світла або інших комунальних послуг більше ніж на декілька годин місцеву владу по судах затаскають і суди виграють з великими компенсаціями! Може в нас теж пора починати таку практику. А то віталькоботи тут активізувалися як вжарені про бойлери а не у всіх вони є. Звідка наприклад бабуся пенсіонерка його візьме? 

Так, але у них є справедливі суди, а у нас на тижні ввели право для суддів виносити неправомірне рішення. Пам'ятаєте флешмоб у раді "маю право на помилку" для вчителів? Тепер і для суддів. Чекаємо для лікарів, хіміків і пілотів.

Нажаль, у випадку з водою, єдиний варіант переходити на бойлери і лишати потроху цих покидьків без прибутку. Наступними роками все буде теж саме.


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