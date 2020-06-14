«Вжик» та «Хижак» крізь бруд та пригоди привезли кубок до Кременчука

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У Харкові Дергачівського району протягом двох днів, 6 та 7 червня, відбувся 1-й етап RFC Ukraine 2020 Global Series. Кременчук представили два екіпажі: в категорії TR-3 Володимир Криворучко і Роман Кіншаков на «Хижакові» та в категорії TR-1 Кирил Радіонов та Євген Коваль на «ВдЖИКу» (внедорожные джиперы из Кременчуга). Наших хлопців з Кременчука приїхала підтримати велика група підтримки.





Цікаво, що ці змагання беруть витоки з Малайзії. Згідно з кліматичними умовами цього регіону, вони так і називаються «Дощ, Ліс, Пригоди».

Змагання, які проходили два дні, мали на меті проходження спеціальних ділянок з пересіченій місцевості на час. Час проходження кожної сушки 15 хвилин.





- Всього було 12 спецділянок, дві з яких ми проїхали краще всіх. У нашій категорії було 9 екіпажів. Зазвичай наш спортивний сезон розпочинається у березні, - розповів «Телеграфу» Кирило Радіонов. - Перший виїзд завжди важкий й велика перерва позначається на фізпідготовці, оскільки це тріал не тільки для машини, але й для людини. Пробіжка по пересічній місцевості: болото, бруд, очерет, гірки та пісок – це робота для тих групи м’язів, які не задієш у спортзалі чи роботі. А для машини карантин зіграв у плюс, так як був час на її підготовку.









У підсумку хорошого старту ШРЕК посів 4 місце, а ВдЖИК - третє місце й кубок поїхав до Кременчука.



