656 випадків коронавірусу виявили в Україні за добу

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Кількість хворих наближається до 32 тисяч

Станом на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 901 людина, 14 253 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 656 нових випадків, - інформує МОЗ України.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: