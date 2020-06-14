656 випадків коронавірусу виявили в Україні за добу
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Кількість хворих наближається до 32 тисяч
Станом на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 901 людина, 14 253 пацієнти одужали.
За добу зафіксовано 656 нових випадків, - інформує МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1423 випадки;
- Волинська область — 1438 випадків;
- Дніпропетровська область — 998 випадків;
- Донецька область — 334 випадки;
- Житомирська область — 1087 випадків;
- Закарпатська область — 1680 випадків;
- Запорізька область — 529 випадків;
- Івано-Франківська область — 1766 випадків;
- Кіровоградська область — 586 випадків;
- м. Київ — 3957 випадків;
- Київська область — 2024 випадки;
- Львівська область — 2933 випадки;
- Луганська область — 57 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1117 випадків;
- Полтавська область — 278 випадків;
- Рівненська область — 2369 випадків;
- Сумська область — 227 випадків;
- Тернопільська область — 1467 випадків;
- Харківська область — 1542 випадки;
- Херсонська область — 183 випадки;
- Хмельницька область — 559 випадків;
- Чернівецька область — 3959 випадків;
- Черкаська область — 552 випадки;
- Чернігівська область — 424 випадки.