Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.06.2020 20:10
Підтверджені:
Україна31154
Кременчук111
Хворі:
Україна16183
Кременчук2
Одужало:
Україна14082
Кременчук105
Померло:
Україна889
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

656 випадків коронавірусу виявили в Україні за добу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 493

 

Кількість хворих наближається до 32 тисяч

Станом на 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померло 901 людина, 14 253 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 656 нових випадків, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1423 випадки;
  • Волинська область — 1438 випадків;
  • Дніпропетровська область — 998 випадків;
  • Донецька область — 334 випадки;
  • Житомирська область — 1087 випадків;
  • Закарпатська область — 1680 випадків;
  • Запорізька область — 529 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1766 випадків;
  • Кіровоградська область — 586 випадків;
  • м. Київ — 3957 випадків;
  • Київська область — 2024 випадки;
  • Львівська область — 2933 випадки;
  • Луганська область — 57 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1117 випадків;
  • Полтавська область — 278 випадків;
  • Рівненська область — 2369 випадків;
  • Сумська область — 227 випадків;
  • Тернопільська область — 1467 випадків;
  • Харківська область — 1542 випадки;
  • Херсонська область — 183 випадки;
  • Хмельницька область — 559 випадків;
  • Чернівецька область — 3959 випадків;
  • Черкаська область — 552 випадки;
  • Чернігівська область — 424 випадки.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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