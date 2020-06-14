У Гадяцькому районі легковик в'їхав у дерево - пасажир загинув

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Увечері 14 червня в селі Лютенька Гадяцького району сталася ДТП. 31-річний водій автомобіля «ВАЗ-21091», мешканець села Вельбівка Гадяцького району, не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП водій отримав травми, його доставили до Гадяцької ЦРЛ, - інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





25-річний пасажир автомобіля, мешканець села Вельбівка Гадяцького району, загинув на місці пригоди.





Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання витягли тіло загиблого пасажира з машини. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області.