«Деївські трейли 2020» (Чави клопа) здивували «сталевими вуйками» та запеклими дівчатами

Вчора, 14 червня, на Деївській горі відбулися змагання серед велосипедистів «Деївські трейли 2020» (Чави клопа). За інформацією організатора Олексія Корчака, цього року для учасників додали одну нову ділянку, яку назвали «Верхні бліндажі», бо проходить вона на позиціях часів Другої світової війни. Участь у змаганнях взяли учасники з понад 20 міст України, а саме: Кременчук, Горішні Плавні, Камянське, Олександрія, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Харків, Дніпро, Кропивницький, Суми, Вольногорськ, Світловодськ, Дергачі, Жовті Води, Новомосковськ, Донецьк, Покров.

- Зрозуміло, якщо є верхні, то мають бути й нижні. Так, і вони є. Це секція спот Конструктор. Він виконує свої тренувально-розважальні функції, але,в той же час, є пілотним проектом перебудови траси на наступний рік. Буде дуже цікаво! Гарантую, - розповів Олексій Корчак. - Звідки тільки не було учасників, мабуть, тільки з Америки. Ще по попередній реєстрації було зрозуміло, що перегони будуть цікаві, але приїхали не тільки ті, хто реєструвався попередньо. На трасі була справжня запекла боротьба, і спостерігати за нею було дуже цікаво.





Зухвалі парубки (аматори) пихтіли на апхілах та летіли вниз, Пекельні кантріли (професіонали) летіли скрізь, у дівчат була інтрига, і це було незвичайно, але хто мене дійсно здивував, так це вуйки 40+(чоловіки старші за 40років).





Дивлячись, як ці метри велоспорту проходять коло за колом я ловив себе на думці, що хочу перейменувати цю категорію. Тож, на наступних перегонах ця категорія називатиметься «Залізні Вуйки» або «Сталеві Вуйки». Панове, перегони у Вашому виконанні були неперевершеними.