Кременчужанин Костянтин Кууск, який в дитинстві потрапив у ДТП й не міг ходити, зробив перші кроки

Чоловік зараз збирає кошти, щоб мати змогу швидше позбутися милиць та зробити перші кроки без підтримки
Кременчужанин, громадський активіст та президент благодійного фонду «На крилах надії» Костянтин Кууск робить перші кроки. Чоловік проходить реабілітацію в Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі.
Директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко розповів, що кожна людина впродовж свого життя будує плани, намагається їх виконати, розраховуючи на свої сили, ресурси, допомогу.
Костянтин розповів «Телеграфу», що крапля надії вже є, початок покладено, а тепер залишилося тільки побільше витримки. Кременчужанин у 5-річному віці потрапив у ДТП й після цього його життя розділилося на до й після. Рухливість в ногах залишалася, але атрофія не давала змоги робити перші кроки. Раніше у лікувальних закладах Костянтину робили масаж, але фізичних вправ та навантаження не було. Зараз у шпиталі кременчужанин намагається підводитися й самотужки долати смугу перешкод.
Кременчужанину Костянтину, для того, щоб впевненіше робити кроки без милиць – необхідні артези.
Для тих хто хоче допомогти Костянтину – його картка ПриватБанку: 5168 7422 3843 6889