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Кременчужанин Костянтин Кууск, який в дитинстві потрапив у ДТП й не міг ходити, зробив перші кроки

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 788

 

Чоловік зараз збирає кошти, щоб мати змогу швидше позбутися милиць та зробити перші кроки без підтримки

Кременчужанин, громадський активіст та президент благодійного фонду «На крилах надії» Костянтин Кууск робить перші кроки. Чоловік проходить реабілітацію в Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі.


 

Директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко розповів, що кожна людина впродовж свого життя будує плани, намагається їх виконати, розраховуючи на свої сили, ресурси, допомогу.

 

- Іноді для здійснення мрій не можна сподіватися на розрахунки і свої бажання. Потрібні в житті люди, яким не треба багато розповідати і прохати. Треба, щоб тебе почули без слів, повірили без переконань. Не можна передати відчуття людини, яка з дитинства втратила можливість ходити, а з нашою командою вже робить перші кроки Костянтин Кууск! Впевненості тобі і сил. Ти міцний і сильний духом! Ми ще будемо танцювати З першими впевненими кроками, - сказав Микола Литвиненко.

 

Костянтин розповів «Телеграфу», що крапля надії вже є, початок покладено, а тепер залишилося тільки побільше витримки. Кременчужанин у 5-річному віці потрапив у ДТП й після цього його життя розділилося на до й після. Рухливість в ногах залишалася, але атрофія не давала змоги робити перші кроки. Раніше у лікувальних закладах Костянтину робили масаж, але фізичних вправ та навантаження не було. Зараз у шпиталі кременчужанин намагається підводитися й самотужки долати смугу перешкод.


- Вдома намагався присідати, але не більше 10 раз. Це лише трохи присідаєш, щоб ноги були в напрузі, але такого результату не було. У шпиталі мені назначили курс масажу, електрофорезу, ЛФК та арома-кімната. Тут мені дуже сподобався тренажер «брусся», де я ходив з перешкодами, адже я докладав зусиль, щоб підіймати ногу вверх, щоб переступити Зараз займаємося кожен день і вже є перші результати, – поділився Костянтин.

 

Кременчужанину Костянтину, для того, щоб впевненіше робити кроки без милиць – необхідні артези.

 

Для тих хто хоче допомогти Костянтину – його картка ПриватБанку: 5168 7422 3843 6889

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным военный госпиталь

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