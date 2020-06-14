Кременчужанин Костянтин Кууск, який в дитинстві потрапив у ДТП й не міг ходити, зробив перші кроки

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 788

Кременчужанин, громадський активіст та президент благодійного фонду «На крилах надії» Костянтин Кууск робить перші кроки. Чоловік проходить реабілітацію в Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі.





Директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко розповів, що кожна людина впродовж свого життя будує плани, намагається їх виконати, розраховуючи на свої сили, ресурси, допомогу.

- Іноді для здійснення мрій не можна сподіватися на розрахунки і свої бажання. Потрібні в житті люди, яким не треба багато розповідати і прохати. Треба, щоб тебе почули без слів, повірили без переконань. Не можна передати відчуття людини, яка з дитинства втратила можливість ходити, а з нашою командою вже робить перші кроки Костянтин Кууск! Впевненості тобі і сил. Ти міцний і сильний духом! Ми ще будемо танцювати З першими впевненими кроками, - сказав Микола Литвиненко.

Костянтин розповів «Телеграфу», що крапля надії вже є, початок покладено, а тепер залишилося тільки побільше витримки. Кременчужанин у 5-річному віці потрапив у ДТП й після цього його життя розділилося на до й після. Рухливість в ногах залишалася, але атрофія не давала змоги робити перші кроки. Раніше у лікувальних закладах Костянтину робили масаж, але фізичних вправ та навантаження не було. Зараз у шпиталі кременчужанин намагається підводитися й самотужки долати смугу перешкод.





- Вдома намагався присідати, але не більше 10 раз. Це лише трохи присідаєш, щоб ноги були в напрузі, але такого результату не було. У шпиталі мені назначили курс масажу, електрофорезу, ЛФК та арома-кімната. Тут мені дуже сподобався тренажер «брусся», де я ходив з перешкодами, адже я докладав зусиль, щоб підіймати ногу вверх, щоб переступити Зараз займаємося кожен день і вже є перші результати, – поділився Костянтин.

Кременчужанину Костянтину, для того, щоб впевненіше робити кроки без милиць – необхідні артези.

Для тих хто хоче допомогти Костянтину – його картка ПриватБанку: 5168 7422 3843 6889