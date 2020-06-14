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WC для всіх: кременчужани прохають відкрити громадські туалети

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 016 Коментарів: 2

 

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Кременчужани прохають відкрити громадські туалети у парках та місцях скупчення людей. Відповідну петицію розмістили на сайті Кременчуцької міської ради. 


- У зв’язку з пандемією є обмежений доступ до громадських вбиралень, їх по місту аж одна, а також до вбиралень у закладах харчування, усі, хто прогулються містом або пересуваються містом по справах, змушені справляти нужду в непристосованих для цього місцях, гадаю фотофіксації ви бачили в одній з соц. груп міста. Зокрема, почастішали випадки використання під'їздів і подвір'їв замість туалетів. Це впливає й на роботу комунальних служб. Працівники котрі обслуговують будинки, скаржаться, що змушені ледь не щодня прибирати під’їзди від екскрементів. Ми, мешканки та мешканці міста Кременчука занепокоєні ситуацію відсутності громадських вбиралень, адже це позбавляє можливості реалізувати базову фізіологічну потребу в гідний і неконфліктний спосіб, - написав автор петиції Артем Марченко. 


За його словами, необхідно відкрити вбиральні й запобігати надалі виникненню подібних ситуацій. Також кременчужанин прохає зробити вбиральні безкоштовними, поки вбиральні громадських закладів не працюють, та й надалі утримувати ці місця для відвідування громадян.


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9
Автор: Альона Душенко
Теги: туалет петиції петиция

Коментарі: 2

256
Slav:
Сьогодні, 12:01

не выгодно ибо ментам один из доходов оторвут...а так припекло человеку и мечется где справить нужду а они тут как тут - давай штраф.


4 0
244
Джо:
Сьогодні, 12:26

очень правильная петиция

 


2 0

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