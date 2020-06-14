Літо у міськсаду: пернатий фоторепортажЪ

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 162

Ви вже сходили погодувати качок після карантину?



















Фото: Артем Коваленко

Вчора, 14 червня, наш фотографЪ завітав до Міського саду і влаштував невеличке фотополювання на його пернатих мешканців. Результат - у фоторепортажі.