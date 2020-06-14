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Кременчук, Фотоколекція

Літо у міськсаду: пернатий фоторепортажЪ

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 162

 

Ви вже сходили погодувати качок після карантину?
Фото: Артем Коваленко

Вчора, 14 червня, наш фотографЪ завітав до Міського саду і влаштував невеличке фотополювання на його пернатих мешканців. Результат - у фоторепортажі.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: горсад Міський сад птицы фотографии

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