Кременчуцькі крейсерські яхти взяли участь у змаганнях в Горішніх Плавнях

У суботу, 13 червня, у Горішніх Плавнях відбувся старт сезону регати крейсерських яхт. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та Горішніх Плавнів.
Понад два десятки яхт вийшли на старт «Крейсерської регати юнг». І хоча вітер був не такий сильний, якого очікували учасники, погодні умови дозволили їм посперечатися у швидкості. Після церемонії нагородження завершилось все під звуки патефону 1954 року виробництва.
яхта Ольвія - переможець змагань.
1. Вірінея
2. Queen
3. Аріанда
4. Mamarazzi
1. Естонія
2. Альфа
3. Фаворит
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