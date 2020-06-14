Кременчуцькі крейсерські яхти взяли участь у змаганнях в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 922

У суботу, 13 червня, у Горішніх Плавнях відбувся старт сезону регати крейсерських яхт. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та Горішніх Плавнів.





Понад два десятки яхт вийшли на старт «Крейсерської регати юнг». І хоча вітер був не такий сильний, якого очікували учасники, погодні умови дозволили їм посперечатися у швидкості. Після церемонії нагородження завершилось все під звуки патефону 1954 року виробництва.









Результати змагань:





У категорії тонник:

яхта Ольвія - переможець змагань.





Категорія півтонник:

1. Вірінея

2. Queen

3. Аріанда

4. Mamarazzi





Категорія четверть тонник:

1. Естонія

2. Альфа

3. Фаворит





Категорія швертбот:

1. Вікінг

2. Вікторія

3. Аліса