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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі крейсерські яхти взяли участь у змаганнях в Горішніх Плавнях

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 922

 

Змагання зібрали понад 20 учасників

У суботу, 13 червня, у Горішніх Плавнях відбувся старт сезону регати крейсерських яхт. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та Горішніх Плавнів.


Понад два десятки яхт вийшли на старт «Крейсерської регати юнг». І хоча вітер був не такий сильний, якого очікували учасники, погодні умови дозволили їм посперечатися у швидкості. Після церемонії нагородження завершилось все під звуки патефону 1954 року виробництва.



Результати змагань: 


У категорії тонник:

яхта Ольвія - переможець змагань.


Категорія півтонник:

1. Вірінея

2. Queen

3. Аріанда

4. Mamarazzi


Категорія четверть тонник:

1. Естонія

2. Альфа

3. Фаворит


Категорія швертбот:

1. Вікінг 

2. Вікторія 

3. Аліса 

4
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Горішні Плавні Олімпійські Джерело відео: Горішні Плавні Online
Теги: вітрильний спорт вітрильна регата яхта Горішні Плавні

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