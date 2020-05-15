Сьогодні розпочинає роботу кременчуцька ПЛР-лабораторія

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 342

У суботу й неділю лабораторія працюватиме у тестовому режимі й отримані результати у понеділок відправлять на перевірку до Києва

Сьогодні, 16 травня, розпочинає роботу кременчуцька ПЛР*-лабораторія, яка має прискорити процес підтвердження наявності або відсутності коронавірусної інфекції COVID-19 у кременчуцьких хворих. За словами віце-мера Ольги Усанової, вчора мерія отримала підтвердження з Міністерства охорони здоров’я, що 14 травня були внесені відповідні зміни у ліцензії Кременчуцького перинатального центру (пологового будинку), на базі якого створено лабораторію, і вона може починати роботу.

15 травня на обласному рівні були перерозподілені тест-системи для проведення ПЛР-діагностики (полімеразно-ланцюгова реакція).

– Протягом вихідних лабораторія працюватиме в тестовому режимі. В понеділок 5 позитивних і 10 негативних результатів тестувань необхідно передати до референс-лабораторії в Київ для верифікації результатів, – повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. – Після успішної верифікації наша лабораторія зможе працювати в штатному режимі.





Нагадаємо, що обладнання для міської ПЛР-лабораторії було придбане за гроші міських підприємств та благодійників, а ремонт приміщення на території пологового будинку – за гроші міського бюджету.

Про необхідність створення власної міської лабораторії заговорили після того, як обласна лабораторія почала затримувати результати аналізів, направлених з Кременчука. У нашому місті найбільше на Полтавщині виявлено хворих на COVID-19. Станом на ранок 15 травня, місто очікувало на 101 результат.





Після завершення епідемії COVID-19, ПЛР-лабораторія продовжить роботу й буде виконувати дослідження, в тому числі і в рамках обстеження вагітних жінок.









По темі: