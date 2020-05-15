Став відомий розклад чемпіонату футболу у Вищій та Першій лізі Полтавської області

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 278

Асоціація футболу Полтавщини опублікувала календар першого кола Вищої та Першої ліги чемпіонату області. Поки невідомий старт змагань, проте є календар змагань.





Наразі участь у Вищій лізі підтвердили 9 команд, а саме: «Олімпія» (Савинці), «Колос» (Великі Сорочинці), СК «Полтава», ФК «Великі Кринки», «Інваспорт» (Полтава), ФК «Лубни», «Стандарт» (Нові Санжари), «Локомотив» (Гребінка), «Авангард» (Яреськи)





1 тур

СК «Полтава» - «Локомотив»

«Інваспорт» - «Лубни»

«Колос» - «Стандарт»

«Великі Кринки» - «Авангард» 6 тур

«Олімпія» - «Лубни»

«Колос» - «Інваспорт»

«Стандарт» - «Авангард»

СК «Полтава» - «Великі Кринки» 2 тур

«Локомотив» - «Великі Кринки»

«Стандарт» - СК «Полтава»

«Авангард» - «Інваспорт»

«Олімпія» - «Колос» 7 тур

«Інваспорт» - СК «Полтава»

«Лубни» - «Колос»

«Авангард» - «Олімпія»

«Локомотив» - «Стандарт» 3 тур

СК «Полтава» - «Олімпія»

«Великі Кринки» - «Стандарт»

«Інваспорт» - «Локомотив»

«Лубни» - «Авангард» 8 тур

«Великі Кринки» - «Інваспорт»

СК «Полтава» - «Лубни»

«Колос» - «Авангард»

«Олімпія» - «Локомотив» 4 тур

«Колос» - СК «Полтава»

«Стандарт» - «Інваспорт»

«Олімпія» - «Великі Кринки»

«Локомотив» - «Лубни» 9 тур

«Лубни» - «Великі Кринки»

«Локомотив» - «Колос»

«Стандарт» - «Олімпія»

«Авангард» - СК «Полтава» 5 тур

ФК «Великі Кринки» - «Колос»

«Інваспорт» - «Олімпія»

«Авангард» - «Локомотив»

«Лубни» - «Стандарт»





У Першій лізі також визначилися супеники у групах А та Б.





Група А: «Маяк» (Котельва), «Базиль» (Базилівщина), «Динамо» (Решетилівка), «Опішня» (Опішня), ФК «Карлівка» (Карлівка), «Колос» (Кобеляки), ФК «Чутове» (Чутове), «Псел» (Гадяч).



Група Б: ФК «Сенча» (Сенча), ФК «Миргород-2019» (Миргород), ФК «Глобине» (Глобине), «Комунар» (Степанівка), «Семенівка» (Семенівка)

«Дружба» (Очеретувате), «Харчовик» (Заводське), ФК «Пирятин» (Пирятин).



