Став відомий розклад чемпіонату футболу у Вищій та Першій лізі Полтавської області

Асоціація футболу Полтавщини опублікувала календар першого кола Вищої та Першої ліги чемпіонату області. Поки невідомий старт змагань, проте є календар змагань.
Наразі участь у Вищій лізі підтвердили 9 команд, а саме: «Олімпія» (Савинці), «Колос» (Великі Сорочинці), СК «Полтава», ФК «Великі Кринки», «Інваспорт» (Полтава), ФК «Лубни», «Стандарт» (Нові Санжари), «Локомотив» (Гребінка), «Авангард» (Яреськи)
|1 тур
СК «Полтава» - «Локомотив»
«Інваспорт» - «Лубни»
«Колос» - «Стандарт»
«Великі Кринки» - «Авангард»
|6 тур
«Олімпія» - «Лубни»
«Колос» - «Інваспорт»
«Стандарт» - «Авангард»
СК «Полтава» - «Великі Кринки»
|2 тур
«Локомотив» - «Великі Кринки»
«Стандарт» - СК «Полтава»
«Авангард» - «Інваспорт»
«Олімпія» - «Колос»
|7 тур
«Інваспорт» - СК «Полтава»
«Лубни» - «Колос»
«Авангард» - «Олімпія»
«Локомотив» - «Стандарт»
|3 тур
СК «Полтава» - «Олімпія»
«Великі Кринки» - «Стандарт»
«Інваспорт» - «Локомотив»
«Лубни» - «Авангард»
|8 тур
«Великі Кринки» - «Інваспорт»
СК «Полтава» - «Лубни»
«Колос» - «Авангард»
«Олімпія» - «Локомотив»
|4 тур
«Колос» - СК «Полтава»
«Стандарт» - «Інваспорт»
«Олімпія» - «Великі Кринки»
«Локомотив» - «Лубни»
|9 тур
«Лубни» - «Великі Кринки»
«Локомотив» - «Колос»
«Стандарт» - «Олімпія»
«Авангард» - СК «Полтава»
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5 тур
У Першій лізі також визначилися супеники у групах А та Б.
Група А: «Маяк» (Котельва), «Базиль» (Базилівщина), «Динамо» (Решетилівка), «Опішня» (Опішня), ФК «Карлівка» (Карлівка), «Колос» (Кобеляки), ФК «Чутове» (Чутове), «Псел» (Гадяч).
Група Б: ФК «Сенча» (Сенча), ФК «Миргород-2019» (Миргород), ФК «Глобине» (Глобине), «Комунар» (Степанівка), «Семенівка» (Семенівка)
«Дружба» (Очеретувате), «Харчовик» (Заводське), ФК «Пирятин» (Пирятин).
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Група А
4 тур
«Карлівка» - «Колос»
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Група Б
5 тур
7 тур