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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Став відомий розклад чемпіонату футболу у Вищій та Першій лізі Полтавської області

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 278

 

Поки невідомі дати старту змагань

Асоціація футболу Полтавщини опублікувала календар першого кола Вищої та Першої ліги чемпіонату області. Поки невідомий старт змагань, проте є календар змагань. 


Наразі участь у Вищій лізі підтвердили 9 команд, а саме: «Олімпія» (Савинці), «Колос» (Великі Сорочинці), СК «Полтава», ФК «Великі Кринки», «Інваспорт» (Полтава), ФК «Лубни», «Стандарт» (Нові Санжари), «Локомотив» (Гребінка), «Авангард» (Яреськи)


1 тур
СК «Полтава» - «Локомотив» 
«Інваспорт» - «Лубни»
«Колос» - «Стандарт»
«Великі Кринки» - «Авангард»		 6 тур
«Олімпія» - «Лубни»
«Колос» - «Інваспорт»
«Стандарт» - «Авангард»
СК «Полтава» - «Великі Кринки»
2 тур
«Локомотив» - «Великі Кринки»
«Стандарт» - СК «Полтава»
«Авангард» - «Інваспорт»
«Олімпія» - «Колос»		 7 тур
«Інваспорт» - СК «Полтава»
«Лубни» - «Колос»
«Авангард» - «Олімпія»
«Локомотив» - «Стандарт»
3 тур
СК «Полтава» - «Олімпія»
«Великі Кринки» - «Стандарт»
«Інваспорт» - «Локомотив»
«Лубни» - «Авангард»		 8 тур
«Великі Кринки» - «Інваспорт»
СК «Полтава» - «Лубни»
«Колос» - «Авангард»
«Олімпія» - «Локомотив»
4 тур
«Колос» - СК «Полтава»
«Стандарт» - «Інваспорт»
«Олімпія» - «Великі Кринки»
«Локомотив» - «Лубни»		 9 тур
«Лубни» - «Великі Кринки»
«Локомотив» - «Колос»
«Стандарт» - «Олімпія»
«Авангард» - СК «Полтава»

5 тур
ФК «Великі Кринки» - «Колос»
«Інваспорт» - «Олімпія»
«Авангард» - «Локомотив»
«Лубни» - «Стандарт»


У Першій лізі також визначилися супеники у групах А та Б. 


Група А: «Маяк» (Котельва), «Базиль» (Базилівщина), «Динамо» (Решетилівка), «Опішня» (Опішня), ФК «Карлівка» (Карлівка), «Колос» (Кобеляки), ФК «Чутове» (Чутове), «Псел» (Гадяч).


Група Б: ФК «Сенча» (Сенча), ФК «Миргород-2019» (Миргород), ФК «Глобине» (Глобине), «Комунар» (Степанівка), «Семенівка» (Семенівка)
«Дружба» (Очеретувате), «Харчовик» (Заводське), ФК «Пирятин» (Пирятин). 


Група А


1 тур
«Базиль» - «Опішня» 
«Колос» - «Псел»
«Чутове» - «Карлівка»
ФК «Динамо» - «Маяк»


2 тур
«Карлівка» - «Базиль»
«Маяк» - «Колос» 
«Опішня» - ФК «Динамо»
«Псел» - «Чутове» 


3 тур
«Чутове» - «Базиль» 
ФК «Динамо» - «Карлівка» 
«Псел» - «Маяк» 
«Колос» - «Опішня» 


4 тур
«Базиль» - ФК «Динамо»
«Опішня» - «Псел»

«Карлівка» - «Колос» 
«Маяк» - «Чутове»


5 тур
«Колос» - «Базиль» 
«Чутове» - ФК «Динамо» 
«Маяк» - «Опішня» 
«Псел» - «Карлівка» 


6 тур
«Базиль» - «Псел» 
«Карлівка» - «Маяк» 
ФК «Динамо» - «Колос» 
«Опішня» - «Чутове» 


7 тур
«Маяк» - «Базиль» 
«Чутове» - «Колос» 
«Опішня» - «Карлівка» 
«Псел» - ФК «Динамо» 

Група Б


1 тур
ФК «Миргород-2019» - «Комунар» 
«Пирятин» - «Семенівка»
«Харчовик» - «Дружба»
«Глобине» - «Сенча» 


2 тур
«Сенча» - «Пирятин» 
«Семенівка» - «Харчовик»
«Комунар» - «Глобине» 
«Дружба» - ФК «Миргород-2019»


3 тур
ФК «Миргород-2019» - «Семенівка»
«Глобине» - «Дружба»
«Пирятин» - «Харчовик» 
«Сенча»- «Комунар» 


4 тур
«Харчовик» - «ФК «Миргород-2019»
«Семенівка» - «Глобине» 
ФК «Дружба» - «Сенча» 
«Комунар» - «Пирятин»


5 тур
«Глобине» - «Харчовик» 
«Пирятин» - «ФК «Миргород-2019»
«Сенча» - «Семенівка» 
«Комунар» - ФК «Дружба»


6 тур
«Дружба» - «Пирятин» 
«Семенівка» - «Комунар»
ФК «Миргород-2019» - «Глобине» «Харчовик» - «Сенча» 


7 тур
«Сенча» - ФК «Миргород-2019» 
«Пирятин» - «Глобине» 
«Комунар» - «Харчовик» 
ФК «Дружба» - «Семенівка» 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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