Зеленський продовжив блокування російських соцмереж. Яка ваша думка?

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави
Президент України підписав указ щодо рішення РНБО «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається, указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів.
- За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено - зазначалося на сторінці РНБО у Facebook.