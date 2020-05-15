Зеленський продовжив блокування російських соцмереж. Яка ваша думка?

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Президент України підписав указ щодо рішення РНБО «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

- Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), - ідеться в указі.

Як зазначається, указ набирає чинності з дня його опублікування.





Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів.

- За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено - зазначалося на сторінці РНБО у Facebook.



