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Зеленський продовжив блокування російських соцмереж. Яка ваша думка?

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 472

 

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави

Президент України підписав указ щодо рішення РНБО «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

 

- Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), - ідеться в указі.

 

Як зазначається, указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 


Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки і оборони України розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів.

 

- За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено - зазначалося на сторінці РНБО у Facebook.


РНБО ухвалив рішення щодо російських соцмереж, далі рішення за Офісом Президента
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Автор: Альона Душенко
Теги: санкції Вконтакте Одноклассники війна РНБО

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