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В Кременчуге открыли сезон купания в фонтане – полиция ищет участников «заплыва»

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 1 760

 

Полиция видит в действиях молодых людей хулиганство

В Кременчуге открыли сезон купания в фонтане. Вечером 15 мая молодые люди в одних плавках плескались в фонтане в сквере Бабаева. Видео «заплыва» опубликовали в канале h.kremenchug.



– Начата проверка. Устанавливаем лиц, причастных к хулиганским действиям, для привлечения их к ответственности. Просьба очевидцев, кому известна информация об инциденте, сообщить об этом на линию 102 или по номеру (098) 739-26-30, – сообщили в Кременчугском отделе полиции.
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Автор: solod Джерело відео: h.kremenchug
Теги: фонтан морж
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