РНБО ухвалив рішення щодо російських соцмереж, далі рішення за Офісом Президента

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 764 Коментарів: 2

У РНБО ухвалили рішення щодо продовження заборони російських соцмереж, про це повідомили на фейсбук-сторінці РНБО.





Проєкт указу щодо продовження накладення санкцій на російські соцмережі вже направили до Офісу Президента, про це заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.





- РНБО вже все зробила, чекайте на указ Президента, – зазначив Данілов у коментарі журналістам «Радіо свобода».





Члени Ради національної безпеки і оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб’єктів внесення, які визначені статтею 5 Закону України «Про санкції», щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій).





За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено.





Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших.





З метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проєкт Указу Президента України переданий до Офісу Президента України.