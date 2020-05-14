У лікарні «Кременчуцька» з'явився рентгенівський діагностичний пересувний апарат та два апарати УЗД

Під час карантину багатофункціональне медичне обладнання використовуватиметься для надання допомоги людям із підозрами та хворим на COVID-19, а по його завершенню - для діагностування та лікування інших захворювань
Лікарні «Кременчуцька» з'явився рентгенівський діагностичний пересувний апарат та два апарати УЗД. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький озвучив, що ТОВ «Укргазвидобування» надало благодійну допомогу ЛІЛ «Кременчуцька» більше, ніж на 10 млн. гривень.
За словами мера, медичне обладнання, яке надійшло ЛІЛ «Кременчуцька» від ТОВ «Укргазвидобування» буде оперативно прийняте комунальною медичною установою та найближчим часом використовуватиметься за призначенням.
Під час карантину багатофункціональне медичне обладнання використовуватиметься для надання допомоги людям із підозрами та хворим на COVID-19, а по його завершенню - для діагностування та лікування інших захворювань.