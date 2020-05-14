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Кременчук, Здоров'я

У лікарні «Кременчуцька» з'явився рентгенівський діагностичний пересувний апарат та два апарати УЗД

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 342

 

Під час карантину багатофункціональне медичне обладнання використовуватиметься для надання допомоги людям із підозрами та хворим на COVID-19, а по його завершенню - для діагностування та лікування інших захворювань

Лікарні «Кременчуцька» з'явився рентгенівський діагностичний пересувний апарат та два апарати УЗД. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації. 


Міський голова Кременчука Віталій Малецький озвучив, що ТОВ «Укргазвидобування» надало благодійну допомогу ЛІЛ «Кременчуцька» більше, ніж на 10 млн. гривень. 


Лікарня отримала:

  • захисні одноразові костюми в кількості 100 штук;
  • рентгенівський діагностичний пересувний апарат uDR 370i;
  • 2 апарати УЗД з наборами датчиків (з трьома зондами);
  • костюми біологічного захисту в кількості 7 120 одиниць.

За словами мера, медичне обладнання, яке надійшло ЛІЛ «Кременчуцька» від ТОВ «Укргазвидобування» буде оперативно прийняте комунальною медичною установою та найближчим часом використовуватиметься за призначенням.


Під час карантину багатофункціональне медичне обладнання використовуватиметься для надання допомоги людям із підозрами та хворим на COVID-19, а по його завершенню - для діагностування та лікування інших захворювань.

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Автор: Альона Душенко
Теги: больница «Кременчугская» благотворительность

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