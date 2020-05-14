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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині браконьєри рибалили на Кременчуцькому водосховищі та орендованому ставку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 252 Коментарів: 1

У порушників вилучили риболовецькі снасті та декілька кілограм риби

13 травня пресслужба Нацполіції Полтавщини помідомила про те, що правоохоронці зафіксували два випадки незаконного вилову риби.

 
Перший випадок виявила водна поліція поблизу села Кагамлик Глобинського району: 13 травня о 5.00 всупереч нерестовій забороні чоловік рибалив з гумового човна на Кагамлицькій затоці Кременчуцького водосховища.


 

У нього вилучили 150 метрів риболовецьких сіток і 38 кілограмів риби різних видів. Завдану шкоду фахівці Держагентства рибного господарства оцінили у 10 455 гривень. За фактом незаконного рибного промислу поліція розпочала досудове розслідування.


А в одному з сіл Лохвицького району дільничні поліцейські викрили незаконний вилов риби на орендованому ставку. Двох порушників, які рибалили без дозволу на вилов риби в орендованому ставку, помітили під час профілактичного рейду. У чоловіків, яким 33 і 34 роки, вилучили близько 20 кілограмів риби і заборонені снасті.


 

За фактом незаконної рибалки поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: рыбаки браконьерство Кременчугское водохранилище пруд полиция рыба лодка

Коментарі: 1

129
Чувааак:
Сьогодні, 14:46

Цікава фраза - рибалив без дозволу. Тобто якщо я оредрував ставок на 3 дні в якого багато тонн різноманітної риби було до того моменту як я взяв цей ставок в оренду, то маю я право в цьому ставку кинути сітку взодвж, поперек і по діагоналі щоб витягнути абсолютно всю рибу, не дивлячись на нерест????


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