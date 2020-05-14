Потрійна ДТП: на вулиці Вадима Пугачова зіткнулися дві вантажівки та Mercedes

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 52 Коментарів: 1

14 травня на вулиці Вадима Пугачова сталася потрійна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та Mercedes-Benz, про що повідомила патрульна поліція Кременчука.





Водій вантажного автомобіля DAF FT XF 105 не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості, через що в'їхав у автівку Mercedes-Benz CLS 350. У свою чергу керманич Mercedes під час зміни руху не переконався, що маневр буде безпечним і не створить небезпеки іншим учасникам руху, а тому вдарився у вантажівку DAF.





На обох кермувальників патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та вилучили водійські посвідчення. Аварія обійшлася без травмованих.