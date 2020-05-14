«Дали 18 атмосфер – і вилетіла батарея»: у Кременчуці вже є жертви гідравлічних випробувань

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 2 846 Коментарів: 1

У мерії повідомили, що такий випадок трапився в ОСББ

У місті тривають гідравлічні випробування у нагірній частині, де гаряча вода відключена з 12 травня. Про їх хід говорили сьогодні у мерії, під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації.





За словами директора ДЖКГ Івана Москалика, виявляють дефекти на магістральних та квартальних мережах. Роботи продовжуються і триватимуть ще чотири дні в нагірній частині, включно з кварталами 274 та 278. Надавачі послуг з теплопостачання інформують про час гідравлічних випробувань управляючі компанії та голів ОСББ. Проте, як каже Іван Москалик, не всі управителі вчасно реагують на повідомлення та вживають необхідних заходів, щоб високий тиск не порвав будинкові мережі (для цього слід перекрити засувки та встановити металеві фланці, які комунальники називають «блинами»). Учора деякі голови ОСББ забули або не змогли перекрити засувки – і високий тиск пішов у мережі.





Зокрема, за нашими даними, у квартирі одного з будинків у пров. Героїв Бреста, 89 порвало тепломережі.





- Ну да, ви дали 18 атмосфер – і вилетіла батарея просто, - прокоментував цей випадок мер Віталій Малецький. - Треба під підпис доводити головам ОСББ необхідність перекриття…





Разом із тим, мер підкреслив, що гідравлічні випробування слід проводити зараз, щоб підготуватися до зими і уникнути ситуації, яка була на початку минулого сезону у Світловодську.





Ситуації, коли гідравліка рве труби у квартирах, у Кременчуці трапляються не вперше.



