У Кременчуці водій ЗАЗ під наркотиками порушував правила дорожнього руху

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На порушника склали адмінпротокол за керування машиною у стані сп’яніння

14 травня близько 12.00 на вулиці Макаренка водій ЗАЗ під наркотиками порушував правила дорожнього руху. Як повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука, саме за порушення ПДР керманича і зупинили правоохоронці.





Під час спілкування із водієм охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, а саме неприродну блідість обличчя, зіниці очей не реагували на світло, хода та мова були сповільнені.





Проходити освідування у лікаря-нарколога чоловік відмовився. Відмову поліцейські зафіксували в присутності двох свідків та склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.