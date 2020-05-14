ФОПи, які торгують на ринку, тепер теж можуть претендувати на допомогу з часткового безробіття

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Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства про зайнятість населення, розширивши коло осіб, які мають право на допомогу з часткового безробіття. Про це поінформував директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Віктор Калашник під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації. Відповідно до змін, на цей вид допомоги від держави тепер можуть претендувати ФОПи, які є застрахованими особами і які не мають найманих працівників. (Раніше допомогу з часткового безробіття можна було отримати лише на найманих працівників). Роботодавець (або ФОП) тепер може подавати заяву на допомогу з часткового безробіття протягом 90 днів з дня зупинення (скорочення) діяльності, раніше цей термін складав 30 днів.





Таким чином, на допомогу з часткового безробіття можуть претендувати підприємці, яких найбільше зачепив карантин – ФОПи, які самостійно торгують на ринку.





Також, як поінформував Віктор Калашник, ВР внесла зміни до Податкового кодексу. І з 2 квітня податком на доходи з фізичних осіб (ПДФО) не обкладаються доходи з часткового безробіття під час карантину. Також скасовано військовий збір з цього доходу.





Станом на сьогодні допомогу з часткового безробіття у Кременчуці оформили 80 роботодавців на близько 600 працівників.