Багато кременчуцьких магазинів не дотримуються карантинних вимог

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За вчора перевірили 500 об’єктів, з них 227 тих, що відновили роботу

Багато кременчуцьких магазинів не дотримуються карантинних вимог, про це 14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк.





За вчора перевірили 500 об’єктів, з них 227 тих, що відновили роботу. У багатьох продавці працюють без масок чи рукавичок, часто покупців пускають у приміщення без індивідуальних засобів захисту або більше, ніж дозволяє площа приміщення.