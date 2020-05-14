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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Багато кременчуцьких магазинів не дотримуються карантинних вимог

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 973

За вчора перевірили 500 об’єктів, з них 227 тих, що відновили роботу

Багато кременчуцьких магазинів не дотримуються карантинних вимог, про це 14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник управління розвитку торгівлі Людмила Жорняк.


За вчора перевірили 500 об’єктів, з них 227 тих, що відновили роботу. У багатьох продавці працюють без масок чи рукавичок, часто покупців пускають у приміщення без індивідуальних засобів захисту або більше, ніж дозволяє площа приміщення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: торговля карантин

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