«Аби змінити країну, треба змінити дітей»: Клопотенко розповів кременчужанам про революцію у шкільному харчуванні

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 294 Комментариев: 2







































Фото: Артем Коваленко

3-го березня до Кременчука приїхав відомий український кулінар Євген Клопотенко, який зараз активно займається реформою шкільного харчування у нашій країні. Він розповів, з чого почався всеукраїнський проєкт «Нове шкільне харчування», навіщо він потрібен і які зміни у найближчому майбутньому чекають на Україну.







Його зустріч з представниками міської влади та ЗМІ Кременчука, громадськими активістами, освітянами та батьками кременчуцьких учнів пройшла на базі ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка. Зустріч організувала ГО «Інша жінка».





«Аби змінити країну, треба змінити дітей»: як все починалося



Історія почалася з того, що мама Євгена працювала у школі завучем, і коли хлопець під час навчання мав харчуватися у шкільній їдальні, деякі страви йому відверто не подобалися і він не хотів їх куштувати — а за це був покараний.





- Одного разу, коли я прийшов до їдальні в ту ж саму школу, де я навчався (років через 10), я скуштував страву і зрозумів, що вона має той самий смак, як і коли я ще навчався у школі, — це був гуляш з ячневою кашею, - розповів він.



Саме у той момент кулінар зрозумів, що хоче змінити цю ситуацію на краще. Євген зізнався, що його душа та серце належать Україні. Не дивлячись на те, що він відвідував чимало країн, деякий час жив за кордоном, проте все ж бажання поїхати з України у нього не виникає. Він хоче жити у своїй країні та зробити щось, аби покращити життя українців. Тому він вирішив робити це у тій сфері, у якій розумівся, — у кулінарії, і починати тут потрібно з харчування дітей.



Для початку він детально вивчив старий збірник страв, за яким готують у закладах освіти, також шість тижнів пропрацював разом з кухарями у харчоблоках звичайних українських шкіл, на власному досвіді побачив, на якому застарілому обладнанні там доводиться готувати кухарям і як це тяжко.



Згодом до його «Збірнику рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах» ввійшло 110 унікальних рецептів, проте продукти для їхнього приготування — прості і добре відомі. У грудні 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів затвердила збірник Клопотенка та дала дозвіл на впровадження його програми. Наступного ж дня Євген представив своє напрацювання в ефірі каналу 1+1.







За словами самого кулінарного експерта, він зробив це для цього, аби про нове шкільне харчування почула уся країна — а отже, шляху назад вже не буде, і щоб Україна знала про його намір працювати у цьому напрямку та вивести харчування у школах на новий рівень.





Євген Клопотенко розповів, що під час його екскурсій у школи Парижу він побачив, що там також готують з простих продуктів, але до пюре з пастернаком додають трохи червоного перцю, а до риби на пару — соус на основі білого вина (алкоголь випаровується протягом кількох хвилин під час приготування і не може нашкодити дітям). І це вважається цілком нормальним — готувати такою стравою дітей. За думкою Євгена, в Україні подібне викликало б бурю емоцій та критики, тому так важливо боротися з консерватизмом та упередженістю.



Під час своєї презентації він вразив людей тим, що взяв банан, відкусив від нього шкірку та з'їв. На здивавані погляди та вигуки у залі він пояснив, що у шкірці банана більше поживних речовин, ніж у самому фрукті. Проте для людей є шоком те, що шкірку можна споживати в їжу. І таких упереджень дуже багато у царині харчування, адже більшість з нас звикла до досить консервативних підходів.







Шеф-кухар вважає, що покоління, яке народилося і жило у Радянському Союзі, вже важко буде змінити в плані культури споживання їжі, адже ці люди звикли харчуватися певним чином, коли вибір продуктів для страв був обмежений:





- Тоді не було багато продуктів, був дефіцит, а треба було зробити якісну їжу. Радянська система відповідала своєму часу. А потім це все розпалося, зараз є розрив: у нас ще немає своєї системи, а стара вже не працює. І тому змінювати батьків я вже й не беруся, дорослих змінити неможливо, бо у нас є певні звички. Тоді я подумав, що я можу зробити у цій країні — змінити дітей. Якщо я зміню дітей, коли вони стануть дорослими, то почнуть реформувати країну.



Тож основна ідея кулінарного експерта щодо українців така: треба змінювати дітей, бо вони виростуть і змінять Україну! Євген Клопотенко зазначив, що смакові звички формуються у дітей до 12 років, якщо працювати над ними, то через їжу можна сформувати зовсім інших людей.





Також він впевнений, що їжа в цілому може змінювати навіть підхід до життя:





- Їжа впливає на те, як ви ставитеся до життя. Якщо ви їсте одну й ту саму їжу постійно, кожного дня, то скоріше за все, ви й робите одне й те ж кожного дня, то у вас і ставлення до життя таке — одне й те ж саме.

Тут є і зворотній зв'язок: якщо людина постійно куштуватиме смачні страви, які приноситимуть задоволення, для неї це стане приводом трохи більше посміхатися, вона кайфуватиме, а отже, її життя стане краще.









Революція шкільного харчування: що планують зробити найближчим часом в Україні



Наразі нове шкільне харчування введено у 5000 їдалень по усій території України, і на цьому команда Євгена зупинятися не збирається.



Дружина президента Олена Зеленська також долучилася та займатиметься цим питанням протягом наступних п'яти років, а тому Євген Клопотенко вважає, що перспективи хороші, і Україна через кілька років зможе ввійти у ТОП-10 країн за якістю шкільного харчування.



На питання присутніх він дав кілька порад, як привчити своїх дітей до корисної їжі:

аби дитина захотіла їсти ту чи іншу їжу, потрібні історії (якщо цікаво розповісти про страву, дитина обов'язково її скуштує та полюбить);

показати на власному прикладі (наприклад, ти їси овочі — й дитина їстиме);

запропонувати сину чи донці самостійно або разом з вами приготувати щось, і така їжа стане для дитини найкращою.

Саме тому Євген вигадав оригінальні назви для своїх простих страв — аби зацікавити дітей, у цьому й весь секрет.







Під час свого візиту до нашого міста шеф-кухар розповів кременчужанам, що чекає Україну у найближчому майбутньому:

за ініціативи Олени Зеленської в Україні буде створено комісію, яка матиме вплив на всі шкільні їдальні, її очолить Євген Клопотенко;

на рівні країни переглянуть СанПіни (санітарно-епідеміологічні правила та норми), які не дозволяють використання спецій (наразі нові вже розроблені, їх мають затвердити до 1 вересня, і з нового навчального року це дасть зелене світло реформі харчування);

розглядається питання щодо штатного розкладу, скільки повинно бути кухарів на кухні;

оновлять застарілі нормативні документи, що регулюють шкільне харчування, та вимоги до тендерної документації, яка наразі обмежує закупівлю певних продуктів;

створять 5-10 основних видів меню, за якими можна буде готувати у шкільних їдальнях (зараз є лише осіннє та весняне);

з'явиться консультативний центр з 6-7 людей, куди ввійдуть кухарі, освітяни, дієтолог, представники Держспоживслужби та сфери охорони здоров'я — вони контролюватимуть питання харчування в країні та відповідатимуть на запити людей;

разом з міністеркою освіти Ганною Новосад Євген Клопотенко обере два ПТУ в Україні, які кулінар візьме під своє шефство (такий експеримент триватиме два роки, а його результати ляжуть в основу програми навчання для інших навчальних закладів країни);

Євген займається популяризацією української кухні (кожної суботи о 9.00 на 1+1 виходитиме програма, де він готує страви);

згодом команда Клопотенка планує піти далі та розробити дієтичне харчування та меню для дитячих садочків.





На сайті klopotenko.com можна знайти рецепти страв кулінарного експерта. А ще команда Євгена створила проєкт Cult Food , до якого ввійшли 40 людей з різних регіонів України, тут в онлайн-чаті є можливість отримати консультацію у питанні харчування.











3-го березня Євген Клопотенко разом зі своєю командою відвідав продуктову мануфактуру ТМ «Ілона», де 26 лютого адміністратор та технолог цього закладу Тетяна Стрюкова провела майстер-клас для кухарів трьох кременчуцьких шкіл — 5, 16 та 27. Пан Клопотенко визнав, що це цікава ідея — залучати до реформи шкільного харчування місцеві заклади харчування, і цей досвід може стати у нагоді й іншим містам України.