«Аби змінити країну, треба змінити дітей»: Клопотенко розповів кременчужанам про революцію у шкільному харчуванні

Відомий кухар на прикладі банану показав, як важливо викорінювати консерватизм та упередженість з мислення українців
3-го березня до Кременчука приїхав відомий український кулінар Євген Клопотенко, який зараз активно займається реформою шкільного харчування у нашій країні. Він розповів, з чого почався всеукраїнський проєкт «Нове шкільне харчування», навіщо він потрібен і які зміни у найближчому майбутньому чекають на Україну.
Його зустріч з представниками міської влади та ЗМІ Кременчука, громадськими активістами, освітянами та батьками кременчуцьких учнів пройшла на базі ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка. Зустріч організувала ГО «Інша жінка».
Історія почалася з того, що мама Євгена працювала у школі завучем, і коли хлопець під час навчання мав харчуватися у шкільній їдальні, деякі страви йому відверто не подобалися і він не хотів їх куштувати — а за це був покараний.
Саме у той момент кулінар зрозумів, що хоче змінити цю ситуацію на краще. Євген зізнався, що його душа та серце належать Україні. Не дивлячись на те, що він відвідував чимало країн, деякий час жив за кордоном, проте все ж бажання поїхати з України у нього не виникає. Він хоче жити у своїй країні та зробити щось, аби покращити життя українців. Тому він вирішив робити це у тій сфері, у якій розумівся, — у кулінарії, і починати тут потрібно з харчування дітей.
Для початку він детально вивчив старий збірник страв, за яким готують у закладах освіти, також шість тижнів пропрацював разом з кухарями у харчоблоках звичайних українських шкіл, на власному досвіді побачив, на якому застарілому обладнанні там доводиться готувати кухарям і як це тяжко.
Згодом до його «Збірнику рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах» ввійшло 110 унікальних рецептів, проте продукти для їхнього приготування — прості і добре відомі. У грудні 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів затвердила збірник Клопотенка та дала дозвіл на впровадження його програми. Наступного ж дня Євген представив своє напрацювання в ефірі каналу 1+1.
За словами самого кулінарного експерта, він зробив це для цього, аби про нове шкільне харчування почула уся країна — а отже, шляху назад вже не буде, і щоб Україна знала про його намір працювати у цьому напрямку та вивести харчування у школах на новий рівень.
Євген Клопотенко розповів, що під час його екскурсій у школи Парижу він побачив, що там також готують з простих продуктів, але до пюре з пастернаком додають трохи червоного перцю, а до риби на пару — соус на основі білого вина (алкоголь випаровується протягом кількох хвилин під час приготування і не може нашкодити дітям). І це вважається цілком нормальним — готувати такою стравою дітей. За думкою Євгена, в Україні подібне викликало б бурю емоцій та критики, тому так важливо боротися з консерватизмом та упередженістю.
Під час своєї презентації він вразив людей тим, що взяв банан, відкусив від нього шкірку та з'їв. На здивавані погляди та вигуки у залі він пояснив, що у шкірці банана більше поживних речовин, ніж у самому фрукті. Проте для людей є шоком те, що шкірку можна споживати в їжу. І таких упереджень дуже багато у царині харчування, адже більшість з нас звикла до досить консервативних підходів.
Шеф-кухар вважає, що покоління, яке народилося і жило у Радянському Союзі, вже важко буде змінити в плані культури споживання їжі, адже ці люди звикли харчуватися певним чином, коли вибір продуктів для страв був обмежений:
Тож основна ідея кулінарного експерта щодо українців така: треба змінювати дітей, бо вони виростуть і змінять Україну! Євген Клопотенко зазначив, що смакові звички формуються у дітей до 12 років, якщо працювати над ними, то через їжу можна сформувати зовсім інших людей.
Також він впевнений, що їжа в цілому може змінювати навіть підхід до життя:
Тут є і зворотній зв'язок: якщо людина постійно куштуватиме смачні страви, які приноситимуть задоволення, для неї це стане приводом трохи більше посміхатися, вона кайфуватиме, а отже, її життя стане краще.
Наразі нове шкільне харчування введено у 5000 їдалень по усій території України, і на цьому команда Євгена зупинятися не збирається.
Дружина президента Олена Зеленська також долучилася та займатиметься цим питанням протягом наступних п'яти років, а тому Євген Клопотенко вважає, що перспективи хороші, і Україна через кілька років зможе ввійти у ТОП-10 країн за якістю шкільного харчування.
Саме тому Євген вигадав оригінальні назви для своїх простих страв — аби зацікавити дітей, у цьому й весь секрет.
Під час свого візиту до нашого міста шеф-кухар розповів кременчужанам, що чекає Україну у найближчому майбутньому:
3-го березня Євген Клопотенко разом зі своєю командою відвідав продуктову мануфактуру ТМ «Ілона», де 26 лютого адміністратор та технолог цього закладу Тетяна Стрюкова провела майстер-клас для кухарів трьох кременчуцьких шкіл — 5, 16 та 27. Пан Клопотенко визнав, що це цікава ідея — залучати до реформи шкільного харчування місцеві заклади харчування, і цей досвід може стати у нагоді й іншим містам України.