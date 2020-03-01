Происшествия, Полтавщина

У Полтавській області міського голову підозрюють у розтраті майже мільйона гривень

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 376 Комментариев: 3

 

Підрядник не виконав будівельні роботи повністю, проте гроші все ж отримав

Одному із міських голів Полтавщини повідомили про підозру у розтраті понад 845 тисяч гривень та видачі неправдивих документів. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, посадовець уклав із директором будівельної організації договір про будівництво спортивного майданчика на території району. Попри те, що підрядник повністю не виконав будівельні роботи та не доставив штучне покриття, міський голова підписав і надав у казначейство бухгалтерські документи. На підставі цих документів підряднику перерахували понад 845 тисяч гривень.


Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинена в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) КК України. Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: мер

Комментарии: 3

1 021
hunter:
Сегодня, 09:09

Шо Витальку?


+12
3 394
Дмитрий:
Сегодня, 10:10

Цитата: hunter

Шо Витальку?

из Хорола, вроде

жаль не у нас


+9
3 052
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:15

що підрядник повністю не виконав будівельні роботи
Чи й не новина. Поголовно таке. Якщо взяти навскидку і перевірити як годиться по ДБН любі "будівельні роботи" проведені за бюджетні кошти, то буде те саме - якість не відповідає заявленому і підписаному в актах виконаних робіт. Місто чи село не має значення - схема працює скрізь.


+2
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