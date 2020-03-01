Навчальний хаб та крісла-мішки: у ЦНАПі відкрили простір для навчання та релаксу

Сегодня, 09:32 Просмотров: 559 Комментариев: 1

У приміщенні проводитимуться тренінгові зайняття для адміністраторів, крім того, вони зможуть тут відпочивати у вільний від роботи час та у період обідньої перерви, адже вони працюють із громадянами і їм просто необхідне розвантаження

У кременчуцькому ЦНАПі відкрили простір для навчань та релаксу. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, завдяки співпраці з проєктом GIZ «Реформа управління на сході України ІІ» (BMZ) Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Кременчуцький Центр надання адміністративних послуг долучився до програми «Центр дії».









Вора, 3-го березня, у приміщенні ЦНАП відкрили тренінговий простір для навчань та релаксу.









Участь у заході взяли міський голова Віталій Малецький, керівник проекту GIZ «Реформа управління на сході України ІІ» Тарас Журавель, технічна радниця з адміністративних послуг проекту GIZ Ліза Жуковська, керівник кременчуцького ЦНАП Тетяна Печериця, президент АСМБР Андрій Мельник.









Відтепер у кременчуцькому ЦНАПі тренінги проводитимуться із використанням нового системи відеоконференцзв’язку.









Керівник ЦНАП Тетяна Печериця зазначила, що у новому приміщенні проводитимуться тренінгові зайняття для адміністраторів, крім того, вони зможуть тут відпочивати у вільний від роботи час та у період обідньої перерви, адже вони працюють із громадянами і їм просто необхідне розвантаження.









Технічна радниця з адміністративних послуг проекту GIZ Ліза Жуковська презентувала присутнім посібник для інновацій DIY Toolkit, а консультант з сервіс-дизайну компанії CXDesign Олег Балахін провів міні-тренінг для працівників ЦНАПу на тему: «Сервіс дизайн: що це і як використовувати для покращення сервісу у центрах надання адміністративних послуг».