Кременчуг

Навчальний хаб та крісла-мішки: у ЦНАПі відкрили простір для навчання та релаксу

Сегодня, 09:32 Просмотров: 559 Комментариев: 1

  

У приміщенні проводитимуться тренінгові зайняття для адміністраторів, крім того, вони зможуть тут відпочивати у вільний від роботи час та у період обідньої перерви, адже вони працюють із громадянами і їм просто необхідне розвантаження

У кременчуцькому ЦНАПі відкрили простір для навчань та релаксу. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, завдяки співпраці з  проєктом GIZ «Реформа управління на сході України ІІ» (BMZ) Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Кременчуцький Центр надання адміністративних послуг долучився до програми «Центр дії».


 


Вора, 3-го березня, у приміщенні ЦНАП відкрили тренінговий простір для навчань та релаксу.


 


Участь у заході взяли  міський голова Віталій Малецький, керівник проекту GIZ «Реформа управління на сході України ІІ» Тарас Журавель,  технічна радниця з адміністративних послуг проекту GIZ Ліза Жуковська, керівник кременчуцького ЦНАП Тетяна Печериця, президент АСМБР Андрій Мельник.  


  


Відтепер у кременчуцькому ЦНАПі тренінги проводитимуться із використанням нового системи відеоконференцзв’язку. 


  


Керівник ЦНАП Тетяна Печериця зазначила, що у новому приміщенні проводитимуться тренінгові зайняття для адміністраторів, крім того, вони зможуть тут відпочивати у вільний від роботи час та у період обідньої перерви, адже вони працюють із громадянами і їм просто необхідне розвантаження.


  


Технічна радниця з адміністративних послуг проекту GIZ Ліза Жуковська презентувала присутнім посібник для інновацій DIY Toolkit, а  консультант з сервіс-дизайну компанії CXDesign Олег Балахін провів міні-тренінг для працівників ЦНАПу на тему: «Сервіс дизайн: що це і як використовувати для покращення сервісу у центрах надання адміністративних послуг».

3
Автор: Альона Душенко Источник фото: Прес-служба мерії Кременчука
Теги: ЦНАП ЦПАУ

Комментарии: 1

817
jondin:
Сегодня, 12:04

сюр какой-то в больницах денег нехватает на жратву пацинтов а они хабы открывают.


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх