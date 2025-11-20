«Нова пошта» з 1 грудня підвищує частину тарифів на доставку

Ціни зростуть для середніх і великих посилок, документів та окремих категорій вантажів

«Нова пошта» з 1 грудня 2025 року оновлює тарифи на частину своїх послуг. У компанії пояснюють це зростанням логістичних витрат та потребою чіткішого поділу тарифів.

Без змін залишаються вартість доставки посилок до 2 кг та комісія від оголошеної вартості до 500 грн. Також безоплатними лишаються переадресування, повернення, пакети й конверти.

Доставка документів

Тепер тарифи поділені на локальні та міжміські:

локально — 60 грн (було 65 грн);

по Україні — 70 грн (було 65 грн).

Отримання документів у поштоматі коштуватиме +10 грн.

Доставка посилок

По місту (локально):

до 2 кг — 60 грн (без змін);

до 10 кг — 100 грн (було 90 грн);

до 30 кг — 160 грн (було 140 грн).

По Україні:

до 2 кг — 80 грн (без змін);

до 10 кг — 120 грн (було 110 грн);

до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

За отримання посилки у поштоматі діє доплата +10 грн.

Окремо впровадили оплату за габарити: +100 грн за розмір понад 120 см або відсутність коробки.

Палети та великі вантажі

Перевезення палет подорожчає на 50–250 грн залежно від категорії.

Для вантажів понад 30 кг вводиться нова формула: +1 грн за кожний кілограм, а за габарити понад 120 см — +150 грн.

Шини та диски

Перевезення цієї категорії вантажів зросте в ціні на 15–50 грн.

У компанії зазначають, що оновлення дозволить впорядкувати тарифну політику та покрити витрати на логістику.

Нагадаємо, що востаннє тарифи змінювали торік. На минулому тижні стало відомо, що відділення №20 Нової пошти на Троїцькій виїжджатиме із приміщення, але територію все одно облаштовує