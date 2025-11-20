Олена Шуляк
Україна, Світ

«Нова пошта» з 1 грудня підвищує частину тарифів на доставку

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 293 Коментарів: 1

 Ціни зростуть для середніх і великих посилок, документів та окремих категорій вантажів

«Нова пошта» з 1 грудня 2025 року оновлює тарифи на частину своїх послуг. У компанії пояснюють це зростанням логістичних витрат та потребою чіткішого поділу тарифів.

Без змін залишаються вартість доставки посилок до 2 кг та комісія від оголошеної вартості до 500 грн. Також безоплатними лишаються переадресування, повернення, пакети й конверти.

Доставка документів

Тепер тарифи поділені на локальні та міжміські:

  • локально — 60 грн (було 65 грн);
  • по Україні — 70 грн (було 65 грн).

Отримання документів у поштоматі коштуватиме +10 грн.

Доставка посилок

По місту (локально):

  • до 2 кг — 60 грн (без змін);
  • до 10 кг — 100 грн (було 90 грн);
  • до 30 кг — 160 грн (було 140 грн).

По Україні:

  • до 2 кг — 80 грн (без змін);
  • до 10 кг — 120 грн (було 110 грн);
  • до 30 кг — 180 грн (було 160 грн).

За отримання посилки у поштоматі діє доплата +10 грн.

Окремо впровадили оплату за габарити: +100 грн за розмір понад 120 см або відсутність коробки.

Палети та великі вантажі

  • Перевезення палет подорожчає на 50–250 грн залежно від категорії.
  • Для вантажів понад 30 кг вводиться нова формула: +1 грн за кожний кілограм, а за габарити понад 120 см — +150 грн.

Шини та диски

Перевезення цієї категорії вантажів зросте в ціні на 15–50 грн.

У компанії зазначають, що оновлення дозволить впорядкувати тарифну політику та покрити витрати на логістику.

Нагадаємо, що востаннє тарифи змінювали торік. На минулому тижні стало відомо, що відділення №20 Нової пошти на Троїцькій виїжджатиме із приміщення, але територію все одно облаштовує

Автор: Руслана Горгола
Теги: Нова пошта тарифи посилки
Коментарі: 1

5 401
zzzzzz:
Сьогодні, 10:04

А чому логистичні витрати зросли? Паливо не здорожчало. 


1 0

