«Нова пошта» з 1 грудня підвищує частину тарифів на доставку

«Нова пошта» з 1 грудня 2025 року оновлює тарифи на частину своїх послуг. У компанії пояснюють це зростанням логістичних витрат та потребою чіткішого поділу тарифів.
Без змін залишаються вартість доставки посилок до 2 кг та комісія від оголошеної вартості до 500 грн. Також безоплатними лишаються переадресування, повернення, пакети й конверти.
Тепер тарифи поділені на локальні та міжміські:
Отримання документів у поштоматі коштуватиме +10 грн.
По місту (локально):
По Україні:
За отримання посилки у поштоматі діє доплата +10 грн.
Окремо впровадили оплату за габарити: +100 грн за розмір понад 120 см або відсутність коробки.
Перевезення цієї категорії вантажів зросте в ціні на 15–50 грн.
У компанії зазначають, що оновлення дозволить впорядкувати тарифну політику та покрити витрати на логістику.
Нагадаємо, що востаннє тарифи змінювали торік.
