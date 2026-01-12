Суд у Кременчуці виніс вирок чоловіку за співпрацю з підприємствами Росії

Крюківський районний суд Кременчука визнав винуватим громадянина України у співпраці з підприємствами держави-агресора та призначив йому покарання з випробувальним строком

Як з’ясував суд, уродженець Луганської області після початку повномасштабного вторгнення не припинив роботу з російськими компаніями. З березня 2022 року до березня 2025 року він, перебуваючи в Україні, готував технічну та проєктну документацію для підприємств нафтової, газової та металургійної галузей РФ. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Серед компаній, з якими він співпрацював, — «Норильский никель», «Газпромнефть-МНПЗ», «Іркутська нафтова компанія», «Новатек-Усть-Луга» та інші. Готові документи чоловік передавав електронною поштою та через файлообмінники, а оплату за роботу отримував на власні банківські картки.

У суді зазначили, що ці підприємства мають зв’язок із військово-промисловим комплексом Росії, а така співпраця шкодила інтересам України та порушувала чинні санкції.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та допомагав слідству. Суд також врахував, що раніше чоловік не мав судимостей, постійно проживає в Україні та утримує неповнолітню дитину.

За рішенням суду його засудили до трьох років позбавлення волі, однак реального ув’язнення він уникнув — покарання замінили на випробувальний строк тривалістю один рік. Також чоловікові заборонили протягом 10 років займатися діяльністю, пов’язаною з підготовкою інструкцій для технологічного обладнання.

Окрім цього, засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи. Вилучені під час слідства ноутбук і мобільний телефон суд постановив повернути власнику.

