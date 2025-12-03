Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Завтра знову діятимуть обмеження споживання: графік знеструмлень на добу

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 128

 Усі області працюватимуть з обмеженнями

4 грудня в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетних і дронових атак. Про це повідомили в «Укренерго».

За даними компанії, упродовж доби будуть діяти:

  • графіки погодинних відключень — з 0.00 до 23.59, обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності — для промислових споживачів на цей самий період.

У «Полтаваобленерго» уточнили, що Полтавська область працюватиме за таким ГПВ 2 грудня:

  • 0.00–6.00 — 0,5 черги;
  • 6.00–8.00 — 1,5 черги;
  • 8.00–14.00 — 2,5 черги;
  • 14.00–18.00 — 3 черги;
  • 18.00–20.00 — 2,5 черги;
  • 20.00–22.00 — 2 черги;
  • 22.00–23.59 — 1 черга.

 

Перевірити свою адресу та час відключення можна за посиланнями:

Нагадаємо, що також у місті діють відключення, пов'язані з плановими ремонтами електромереж.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
