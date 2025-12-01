Олена Шуляк
У Кременчуці з'явиляться нові транспортні маршрути: коли та куди поїдуть

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 533

 

Для запуску нових маршрутів попередньо потрібно провести певні ремонтні роботи на дорогах

Найближчим часом у Кременчуці можуть з’явитися нові транспортні маршрути. Їх появу та напрямки анонсував сьогодні, 1 грудня, на засіданні виконкому міський голова Кременчуці Віталій Малецький.

За його словами, у першу чергу планують запустити маршрути, які зв’яжуть вулиці Велику набережну, Флотську, Ярмаркову та виїзд із міста. Прокладуть ці маршрути після того, як місто проведе певні роботи по облаштуванню розворотів, виїздів, поворотів. 

Також Малецький озвучив і майбутні перспективи:

— На наступний рік плануємо зробити переїзд через річку Сухий Кагамлик по вулиці Віри Холодної і, можливо, якийсь «закольцований» маршрут на Молодіжний теж зробимо. Якби нам вдалося колишню вулицю Ломоносова зробити, це було б дуже добре: ми пустили б повністю маршрут з Древаля з правим поворотом на Молодіжний і по кругу. Так би людям було дуже зручно добиратися із Петрівки на Молодіжний і в зворотньому напрямку.

Зокрема, Малецький навів приклад однієї дитини, яка живе на Петрівці, але відвідує школу у Піщаному — їй туди добиратися зручніше, ніж на Молодіжний.

Нагадаємо, сьогодні рішенням виконкому у місті затвердили новий тролейбусний маршрут 17А+, який сполучає Ревівку із Молодіжним.

Автор: Яна Гудзь
