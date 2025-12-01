У Кременчуці з'явиляться нові транспортні маршрути: коли та куди поїдуть

Найближчим часом у Кременчуці можуть з’явитися нові транспортні маршрути. Їх появу та напрямки анонсував сьогодні, 1 грудня, на засіданні виконкому міський голова Кременчуці Віталій Малецький.
За його словами, у першу чергу планують запустити маршрути, які зв’яжуть вулиці Велику набережну, Флотську, Ярмаркову та виїзд із міста. Прокладуть ці маршрути після того, як місто проведе певні роботи по облаштуванню розворотів, виїздів, поворотів.
Також Малецький озвучив і майбутні перспективи:
Зокрема, Малецький навів приклад однієї дитини, яка живе на Петрівці, але відвідує школу у Піщаному — їй туди добиратися зручніше, ніж на Молодіжний.
Нагадаємо, сьогодні рішенням виконкому у місті затвердили новий тролейбусний маршрут 17А+, який сполучає Ревівку із Молодіжним.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.