Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 25 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. 1-й Ливарний, 3-9
пров. Василя Докучаєва, 1А-27
пров. Івана Кожедуба, 13-32
пров. Костянтина Ушинського, 1-12
пров. Крюківський, 5-12
пров. Крюківський, 21
пров. Ливарний, 2-26
пров. Миколи Савченка, 6
пров. Мирний, 3-28
пров. Насосний, 3-22
пров. Петра Ракітіна, 2-24
пров. Тополевий, 3-20
пров. Федора Мазуленка, 2/7-7
пров. Художній, 2-15
пров. Художній, 14-29А
туп. Ливарний, 1-9
вул. Виноградна, 21-56
вул. Виноградна, 15-20
вул. Володимира Івасюка, 1-56А
вул. Володимира Івасюка, 31-86/46
вул. Івана Франка, 4-18
вул. Івана Франка, 13-40
вул. Івана Приходька, 30-34/5
вул. Ливарна, 1А-18
вул. Лінійна, 1-4
вул. Макаренка, 6-44
вул. Макаренка, 48
вул. Максима Березовського, 1-43
вул. Максима Березовського, 7-32/1
вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4
вул. Михайла Драгоманова, 105
вул. Насосна, 2/25-27
вул. Насосна, 19/22-100
вул. Олександрійська, (без номерів)
вул. Павла Чубинського, 21-33
вул. Прирічна, 1-10
вул. Республіканська, 1-74
вул. Республіканська, 107
вул. Світанкова, 2А
вул. Тракторна, 3/1-7/7
вул. Тупикова, 3-10
вул. Художня, 1/8-57
вул. Художня, 28-57/2
вул. Христини Алчевської, 2
вул. Чумацький Шлях, 1-11
проїзд Михайла Старицького, 3-15
наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43.
вул. Енергетиків, 2А-75.
пров. Господарський, 3,4
пров. Роменський, 2/7
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Василя Симоненка, 45-72
вул. Віктора Баранова, 3-13
вул. Гайдамацька, 147
вул. Дружинницька, 23А
вул. Івана Чорнобаби, 3-27
вул. Кобзарська, 24
вул. Максима Кривоноса, 58-92
вул. Северина Наливайка, 2-18/27
вул. Соснівська, 1/19-49
вул. Чумацький Шлях, 125-129
вул. Ярослава Мудрого, 1-12
вул. Сержанта Мельничука, 16
пров. Урожайний, 3-20
туп. Урожайний, 1-12
пров. Богдана Хмельницького, 3-8
пров. Дмитра Барковського, 13-26
пров. Костянтина Ушинського, 11-14
пров. Недогарський, 3-18/29
вул. Андріївська, 4-8/11
вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Зінаїди Тулуб, 21/10
вул. Локомотивна, 23А-38
вул. Локомотивна, 25
вул. Межова, 1-26
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Новомежова, 2/1
вул. Переяславська, 37/12
вул. Прирічна, 1-10
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Юрія Руфа, 45-63/1
вул. Академіка Маслова, 5-14
вул. Соборна, 6-10/7
вул. Михайла Коцюбинського, 2А
вул. Юрія Кондратюка, 8.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
