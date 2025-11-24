ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 211

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 25 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9

  • пров. Василя Докучаєва, 1А-27

  • пров. Івана Кожедуба, 13-32

  • пров. Костянтина Ушинського, 1-12

  • пров. Крюківський, 5-12

  • пров. Крюківський, 21

  • пров. Ливарний, 2-26

  • пров. Миколи Савченка, 6

  • пров. Мирний, 3-28

  • пров. Насосний, 3-22

  • пров. Петра Ракітіна, 2-24

  • пров. Тополевий, 3-20

  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7

  • пров. Художній, 2-15

  • пров. Художній, 14-29А

  • туп. Ливарний, 1-9

  • вул. Виноградна, 21-56

  • вул. Виноградна, 15-20

  • вул. Володимира Івасюка, 1-56А

  • вул. Володимира Івасюка, 31-86/46

  • вул. Івана Франка, 4-18

  • вул. Івана Франка, 13-40

  • вул. Івана Приходька, 30-34/5

  • вул. Ливарна, 1А-18

  • вул. Лінійна, 1-4

  • вул. Макаренка, 6-44

  • вул. Макаренка, 48

  • вул. Максима Березовського, 1-43

  • вул. Максима Березовського, 7-32/1

  • вул. Михайла Драгоманова, 1-103/4

  • вул. Михайла Драгоманова, 105

  • вул. Насосна, 2/25-27

  • вул. Насосна, 19/22-100

  • вул. Олександрійська, (без номерів)

  • вул. Павла Чубинського, 21-33

  • вул. Прирічна, 1-10

  • вул. Республіканська, 1-74

  • вул. Республіканська, 107

  • вул. Світанкова, 2А

  • вул. Тракторна, 3/1-7/7

  • вул. Тупикова, 3-10

  • вул. Художня, 1/8-57

  • вул. Художня, 28-57/2

  • вул. Христини Алчевської, 2

  • вул. Чумацький Шлях, 1-11

  • проїзд Михайла Старицького, 3-15

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-43.

З 7.00 до 17.00:

  • вул. Енергетиків, 2А-75.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Господарський, 3,4

  • пров. Роменський, 2/7

  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204

  • вул. Білецьківська, 15-66

  • вул. Василя Симоненка, 45-72

  • вул. Віктора Баранова, 3-13

  • вул. Гайдамацька, 147

  • вул. Дружинницька, 23А

  • вул. Івана Чорнобаби, 3-27

  • вул. Кобзарська, 24

  • вул. Максима Кривоноса, 58-92

  • вул. Северина Наливайка, 2-18/27

  • вул. Соснівська, 1/19-49

  • вул. Чумацький Шлях, 125-129

  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12

  • вул. Сержанта Мельничука, 16

  • пров. Урожайний, 3-20

  • туп. Урожайний, 1-12

  • пров. Богдана Хмельницького, 3-8

  • пров. Дмитра Барковського, 13-26

  • пров. Костянтина Ушинського, 11-14

  • пров. Недогарський, 3-18/29

  • вул. Андріївська, 4-8/11

  • вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2

  • вул. Зінаїди Тулуб, 21/10

  • вул. Локомотивна, 23А-38

  • вул. Локомотивна, 25

  • вул. Межова, 1-26

  • вул. Недогарська, 5/8-24/15

  • вул. Новомежова, 2/1

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Прирічна, 1-10

  • вул. Сержанта Мельничука, 12/37А

  • вул. Юрія Руфа, 45-63/1

  • вул. Академіка Маслова, 5-14

  • вул. Соборна, 6-10/7

  • вул. Михайла Коцюбинського, 2А

  • вул. Юрія Кондратюка, 8.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29-33

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
