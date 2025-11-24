ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

«На щиті» до Кременчуччини повертається полеглий військовослужбовець Костянтин Головко

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 213

 

Певний час чоловік навчався та працював у Кременчуці

«На щиті» до Кременчуцького району повертається полеглий у бою за Україну військовослужбовець Костянтин Головко. Про це повідомив селищний голова Градизької громади Мирослав Носа.

Відомо, що захисник мав звання молодшого сержанта, служив на посаді командира екіпажу БПЛА 152-ї окремої єгерської бригади. Військовий отримав тяжке поранення 9 листопада під час виконання бойового завдання та помер 22 листопада в лікарні імені Мечникова, не приходячи до тями.

Костянтин Головко народився 5 жовтня 1998 року на Кіровоградщині. Навчався у школах Світловодська, Гориславців та Градизька. У 2014 році вступив до Кременчуцького Вищого професійно-технічного училища № 7 за спеціальністю «зварювальник, монтажник, каменяр». Після навчання працював зварювальником на підприємствах у Кременчуці. У 2019 році одружився, виховував двох доньок. З 2021 року працював на підприємстві «Королівський смак».

До лав Збройних Сил України був мобілізований 27 травня 2024 року, служив у батальйоні безпілотних систем. У вересні 2025 року отримав звання молодшого сержанта та став командиром екіпажу.

Інформацію про дату та час поховання буде повідомлено окремо.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Градизьк
