«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинного відключення електроенергії на понеділок, 24 листопада

Сьогодні, 19:26 Переглядів: 512

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у понеділок, 24 листопада, буде застосовано графік погодинних відключень:

з 00.00 по 06.00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги,

з 06.00 по 08.00 - в обсязі 2,5 черг.

з 08.00 по 20.00 - в обсязі 3 черг.

з 20.00 по 23.59 - в обсязі 2 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

