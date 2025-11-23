Де у Кременчуці в понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 13:08
Переглядів: 199
Енергетики проводитимуть планові роботи з технічного обслуговування електромереж
У понеділок, 24 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 24-го листопада до 8.00 25-го листопада:
- квт. 287, 19, 19А, 23, 24, 28;
- просп. Лесі Українки, 65, 69, 71;
- вул. Якова Петруся, 140;
- вул. Керченська, 14.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 14ГК14,32А;
- вул. Софіївська, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30;
- вул. Новосхідна, 14/26-36;
- вул. Східна, 13/24-38;
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72А-100А;
- вул. Херсонська, 1-22;
- вул. Чумацький Шлях, 69-83;
- вул. Володимира Вернадського, 47, 75;
- пров. Володимира Вернадського, 21/1;
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2-7;
- вул. Лікаря Бончука, 27А, 31Б, 33;
- вул. Правобережна, 21-35;
- вул. Сонячна, 1-21;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 82;
- вул. Академіка Маслова, 31/20-54;
- вул. Полковника Гегечкорі, 14ГК14, 32, 32А;
- вул. Софіївська, 4, 7/38;
- вул. Троїцька, 12/52-30.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
