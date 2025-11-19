Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 20 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
пр. А. Ізюмова
просп. Полтавський
вул. А. Ізюмова
вул. А. Размислова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Газопровідна
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. Експресівська, 22-58
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка Коваленка
вул. Ракетна
вул. Размислова, 4
вул. Рокитнянська
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сосновська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Хортицька, 3-28/56
вул. Чайковського
вул. Я. Петруся
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Караванний, 1-48А
пров. Кропивницького
пров. М. Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Кармелюка
квт. 287, 1
квт. 287, 14,16
вул. Барвінкова, 2
вул. Володимира Великого, 72
вул. Данила Галицького, 4-39А
вул. Керченська
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20,22,22А
пр. 1-й Ягідний, 4,4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пр. Дружби, 3-15
пр. Дружби, 23
пр. Заміський, 1/5-7
просп. Спаський, 1-9А
пров. Автобусний, 1-36
пров. Веселий, 23-36
пров. Дружби, 2-15
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кленовий, 2-22
пров. Ланковий, 4-11/6
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Лейтенанта Дніпрова, 30,32,34,36,42
пров. Максима Рильського, 1А-5А
пров. Марії Заньковецької, 1-51
пров. Миклухо-Маклая, 1-22
пров. Оксани Мешко, 3-21
пров. Північний, 1А-26
пров. Подовжній, 1-7
пров. Робітничий, 3-27
пров. Сивашський, 2А-30/4
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Трудовий, 3-14/12
пров. Урожайний, 3-20
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Ягідний, 2-39
туп. Караїмський, 1/15-12
туп. Максима Рильського, 1-10
вул. Академіка Герасимовича, 23/2
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
вул. Василя Стуса, 1-19/2
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Виноградна, 39,52,54
вул. Віталія Базилевського, 1-44
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. Володимира Івасюка, 51-114А
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Європейська, 6/72,8/79
вул. Залізнична, 3-81
вул. Залізнична, 21-81
вул. Заміська, 3-21
вул. Зарічна, 6,12,16
вул. Кагамлицька, 1/18-66
вул. Кагамлицька, 21/22-66
вул. Мане-Каца, 2/11-46
вул. Мирослава Скорика, 4-24
вул. Новокагамлицька, 12-45
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Подовжня, 3-23
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Республіканська, 23-94
вул. Республіканська, 80,80А
вул. Світанкова, 2А-25
вул. Світанкова, 19-29
вул. Сержанта Мельничука, 52-195
вул. Троїцька, 12/52-30
вул. Троїцька, 51/42,61/52
вул. Чередницька, 116А
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
вул. Юрія Руфа, 74-177/1
вул. Івана Миколайчука, 16/11-37
вул. Івана Приходька, 118А,120,122,126/1
наб. Лейтенанта Дніпрова, 1-42А
вул. Новосхідна, 14/26-36
вул. Східна, 13/24-38
вул. Велика набережна, 51.
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-121
вул. Небесної Сотні, 45,51,54
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1,3,5,7
просп. Свободи, 73Ж
