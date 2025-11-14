Територію біля покинутої будівлі на Правобережжі приберуть

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 87

Сьогодні, 14 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутатка Інна Петренко озвучила запит щодо необхідності наведення порядку навколо будівлі за адресою вул. Чумацький шлях, буд. 5 і 7.

За словами пані Інни, будівля знаходиться в аварійному стані, територію ніхто не доглядає. Будівля давно закинута, в ній ніхто не проживає. Часто можна побачити дітей, які бавляться на території, що може призвести до нещасних випадків.

Депутати міської ради одностайно підтримали запит колеги.

Нагадаємо, що з 15 вересня по 15 грудня у Кременчуці триває осінній тримісячник чистоти і порядку.