Територію біля покинутої будівлі на Правобережжі приберуть

Сьогодні, 14 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради депутатка Інна Петренко озвучила запит щодо необхідності наведення порядку навколо будівлі за адресою вул. Чумацький шлях, буд. 5 і 7.
За словами пані Інни, будівля знаходиться в аварійному стані, територію ніхто не доглядає. Будівля давно закинута, в ній ніхто не проживає. Часто можна побачити дітей, які бавляться на території, що може призвести до нещасних випадків.
Депутати міської ради одностайно підтримали запит колеги.
Нагадаємо, що з 15 вересня по 15 грудня у Кременчуці триває осінній тримісячник чистоти і порядку.
