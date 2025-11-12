Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою військовослужбовцем Дмитром П'явкою

Завтра, 13 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Дмитром П’явкою. Про це інформують у депаратменті соціального захисту населення.
Відомо, що Дмитро — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 26 та відданий захисник Батьківщини — загинув 21 лютого 2025 року.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у четвер, 13 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
