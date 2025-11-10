Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 11 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Артема Сергєєва
вул. Богдана Хмельницького
вул. Ботанічна
вул. Весняна
вул. Володимира Константиновича
вул. Громадянська
вул. Затонна
вул. Каховська
вул. Кільцева
вул. Кооперативна
вул. Лугова
вул. Пирогова
вул. Полковника Оксанченка
вул. Проєктна
вул. Раїси Кириченко
вул. Юрія Кондратюка
пров. 1-й Весняний
пров. 2-й Весняний
пров. Августина Волошина
пров. Бакинський
пров. Бар’єрний
пров. Бригадний
пров. Віталія Дончика
пров. Гійома Боплана
пров. Градизький
пров. Данила Нечая
пров. Дачний
пров. Західний
пров. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Князя Олега
пров. Кооперативний
пров. Липневий
пров. Луговий
пров. Проєктний
пров. Пугачова
пров. Резервний
пров. Центральний
туп. Зв’язковий
пр. Івана Калиновича
пр. Весняний
пр. Григоровича-Барського
пр. Громадянський
пр. Тараса Трясила.
1-й Ягідний проїзд
2-й Ягідний проїзд
пров. Автобусний
вул. Адмірала Остроградського
вул. Академіка Герасимовича
вул. Василя Стуса
пров. Василя Стуса
вул. Вільної України
вул. Віталія Базилевського
вул. Героїв Маріуполя
вул. Героїв України
вул. Гетьмана Полуботка
вул. Дружинницька
вул. Експресівська
вул. Європейська
вул. Залізнична
вул. Заміська
вул. Зарічна
вул. Заміська
вул. Кагамлицька
пров. Кагамлицький
туп. Караїмський
вул. Квітки Цісик
вул. Керченська
вул. Котляревського
пров. Кленовий
пров. Леся Курбаса
вул. Майора Пугача
пров. Марії Заньковецької
вул. Максима Кривоноса
вул. Мане-Каца
вул. Мирослава Скорика
вул. Михайла Грушевського
вул. Новокагамлицька
вул. Новосхідна
вул. Небесної Сотні
вул. Олени Пчілки
пров. Оксани Мешко
просп. Лесі Українки
просп. Свободи
пров. Північний
вул. Полковника Гегечкорі
пров. Подовжній
вул. Подовжня
вул. Приходька
вул. Приозерна
вул. Романа Шухевича
вул. Світанкова
вул. Сержанта Мельничука
вул. Східна
вул. Тараса Бульби
вул. Троїцька
вул. Чередницька
вул. Юрія Руфа
вул. Якова Петруся
вул. Ярова
пр. Заміський
пр. Степана Васильченка
пров. Господарський
пров. Ланковий
пров. Лейтенанта Дніпрова
пров. Миклухо-Маклая
пров. Північний
пров. Робітничий
пров. Сивашський
пров. Токарний
пров. Трудовий
пров. Уласа Самчука
пров. Ювілейний
туп. Урожайний
туп. Юннатів
просп. Полтавський
просп. Лесі Українки, 28А.
вул. Виноградна
вул. Володимира Івасюка
вул. Івана Франка
вул. Івана Приходька
вул. Ковальська
вул. Ливарна
вул. Лінійна
вул. Максима Березовського
вул. Михайла Драгоманова
вул. Насосна
вул. Павла Чубинського
вул. Полковника Оксанченка
вул. Республіканська
вул. Художня
вул. Чумацький Шлях
пров. Івана Кожедуба
пров. Івана Приходька
пров. Костянтина Ушинського
пров. Князя Олега
пров. Костянтина Ушинського
пров. Крюківський
пров. Ливарний
пров. Літописний
пров. Миколи Савченка
пров. Мирний
пров. Насосний
пров. Петра Ракітіна
пров. Тополевий
пров. Федора Мазуленка
пров. Художній
пров. Яблуневий
туп. Ливарний
1-й Ливарний проїзд.
пров. Веселий
вул. Академіка Герасимовича
вул. Горліс-Горського
вул. Європейська
вул. Івана Франка
вул. Київська
вул. Перекопська
вул. Проліскова
просп. Полтавський
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний.
